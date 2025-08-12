Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Ζάκυνθο – Στα πρώτα σπίτια του Αγαλά οι φλόγες

Enikos Newsroom

κοινωνία

αγαλάς φωτιά Ζάκυνθο
Φωτογραφία: ermis news

Μάχη με τις φλόγες δίνουν με κάθε μέσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού ώστε να σώσουν σπίτια στην περιοχή του Αγαλά στη Ζάκυνθο, όπου μαίνεται μεγάλη φωτιά.

Η πυρκαγιά φωτιά που ξεκίνησε από το Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει αυτή τη στιγμή το χωριό του Αγαλά και έχει φθάσει στα πρώτα σπίτια.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για βάλουν «φρένο» στην πύρινη λαίλαπα.

Από την άλλη πλευρά του βουνού οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

«Είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα για την Ζάκυνθο, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για την φωτιά, και το τι γίνεται με τα σπίτια στον Αγαλά, γιατί έχει πάρα πολύ καπνό και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Το σίγουρο είναι πως έχει καταστραφεί ολοσχερώς το πράσινο γύρω από το συγκεκριμένο χωριό. Οι άνεμοι είναι δυνατοί και υπάρχουν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Κερί, επιχειρούν εναέρια μέσα» ανέφερε στο enikos.gr, ο κ. Αγαπητός Βίτσος, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το zantepress24, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού 50 ατόμων που ήταν σε ξενοδοχείο που βρίσκεται μεταξύ Αγαλά και φωτοβολταικών. Η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της ΠΕΖ κα Μαρία Μουζάκη ανέφερε πως «πολίτες επιστρέφουν σε σημεία που πέρασε η φωτιά, για να ελέγξουν την περιουσία τους και τα σπίτια τους, με απόλυτο κίνδυνο να εγκλωβιστούν».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτιά

αγαλάς φωτιά Ζάκυνθο αγαλάς φωτιά Ζάκυνθο αγαλάς φωτιά Ζάκυνθο

φωτιά Ζάκυνθος


 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
15:02 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Χίο – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 οικισμών

Φωτιά ξέσπασε και στη Χίο.  Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου....
14:55 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στον Άγιο Στέφανο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πευκόφυτο ανάμεσα στον Άγιο Στέφανο και τον Ωρωπό, με αποτέλεσμα να...
14:51 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση ακόμη δύο οικισμών

`ftΣε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πρέβεζα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασι...
14:38 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνονται 11 οικισμοί – Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, νέα ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που είχε εκδηλωθεί από την περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια