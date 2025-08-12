Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Ζάκυνθο – Στα πρώτα σπίτια του Αγαλά οι φλόγες

Μάχη με τις φλόγες δίνουν με κάθε μέσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού ώστε να σώσουν σπίτια στην περιοχή του Αγαλά στη Ζάκυνθο, όπου μαίνεται μεγάλη φωτιά.

Η πυρκαγιά φωτιά που ξεκίνησε από το Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει αυτή τη στιγμή το χωριό του Αγαλά και έχει φθάσει στα πρώτα σπίτια.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για βάλουν «φρένο» στην πύρινη λαίλαπα.

Από την άλλη πλευρά του βουνού οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

«Είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα για την Ζάκυνθο, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για την φωτιά, και το τι γίνεται με τα σπίτια στον Αγαλά, γιατί έχει πάρα πολύ καπνό και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Το σίγουρο είναι πως έχει καταστραφεί ολοσχερώς το πράσινο γύρω από το συγκεκριμένο χωριό. Οι άνεμοι είναι δυνατοί και υπάρχουν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Κερί, επιχειρούν εναέρια μέσα» ανέφερε στο enikos.gr, ο κ. Αγαπητός Βίτσος, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το zantepress24, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού 50 ατόμων που ήταν σε ξενοδοχείο που βρίσκεται μεταξύ Αγαλά και φωτοβολταικών. Η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της ΠΕΖ κα Μαρία Μουζάκη ανέφερε πως «πολίτες επιστρέφουν σε σημεία που πέρασε η φωτιά, για να ελέγξουν την περιουσία τους και τα σπίτια τους, με απόλυτο κίνδυνο να εγκλωβιστούν».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτιά



