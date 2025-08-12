Ζάκυνθος: Ορατός από παραλία της Ηλείας ο πυκνός καπνός από τη μεγάλη φωτιά στο νησί – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ορατός είναι ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Ζάκυνθο από αρκετές περιοχές στην Ηλεία.

Στη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, πυκνός λευκός καπνός διακρίνεται στο βάθος από την παραλία όπου απολαμβάνουν το μπάνιο τους λουόμενοι. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Σημειώνεται ότι στην Ζάκυνθο οι πολύ ισχυροί άνεμοι αλλά και η αλλαγή της κατεύθυνσής τους έχουν οδηγήσει την πυρκαγιά στις αυλές των πρώτων σπιτιών στον Αγαλά.

Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά.