Ζάκυνθος: Ορατός από παραλία της Ηλείας ο πυκνός καπνός από τη μεγάλη φωτιά στο νησί – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Η φωτιά στην Ζάκυνθο από την Ηλεία

Ορατός είναι ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Ζάκυνθο από αρκετές περιοχές στην Ηλεία.

Στη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, πυκνός λευκός καπνός διακρίνεται στο βάθος από την παραλία όπου απολαμβάνουν το μπάνιο τους λουόμενοι. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Η φωτιά στην Ζάκυνθο από την Ηλεία

Σημειώνεται ότι στην Ζάκυνθο οι πολύ ισχυροί άνεμοι αλλά και η αλλαγή της κατεύθυνσής τους έχουν οδηγήσει την πυρκαγιά στις αυλές των πρώτων σπιτιών στον Αγαλά.

Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά.

περισσότερα
13:45 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 5 οικισμών

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, στην Αχαΐα. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση...
13:21 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Ζάκυνθο: Εκκενώθηκαν σπίτια και ξενοδοχεία – Μάχη με τις φλόγες σε Βόνιτσα, Άρτα και Πρέβεζα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μαίνεται η φωτιά στην Ζάκυνθο, όπου εντοπίζεται και το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή την ώρα, ενώ τα...
13:18 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Δροσιά: Εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός σε δάσος

Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε δάσος στη Δροσιά, στον Δήμο Κηφισιάς. Σύμφωνα με πληροφο...
12:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Τρελή πορεία αυτοκινήτου στην Εύβοια: Έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα και «εισέβαλε» σε μανάβικο – Δείτε βίντεο

Άγιο είχαν όσοι βρίσκονταν σε μανάβικο στο Βασιλικό Χαλκίδας, στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυρι...
