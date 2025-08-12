Τρελή πορεία αυτοκινήτου στην Εύβοια: Έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα και «εισέβαλε» σε μανάβικο – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στην Χαλκίδα: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε μανάβικο

Άγιο είχαν όσοι βρίσκονταν σε μανάβικο στο Βασιλικό Χαλκίδας, στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής (10/8). Ένα αυτοκίνητο εξετράπη για άγνωστο λόγο της πορείας του και αφού έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, «εισέβαλε» σε μανάβικο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

«Ήταν ένα σταματημένο αυτοκίνητο εδώ απ΄ εξω και ήρθε ένα άλλο, ερχόταν από Χαλκίδα, έφυγε της πορείας του, έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο, πήρε δύο κολώνες σβάρνα και σταμάτησε εδώ. Είχε και πελάτες απ΄έξω, αν δεν ήταν το άλλο αυτοκίνητο θα είχαμε και θύματα…», σημείωσε μιλώντας στο eviazoom.gr, εργαζόμενος της επιχείρησης.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας.

Δείτε βίντεο:

 

