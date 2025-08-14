Ειδικοί αποκαλύπτουν γιατί δεν πρέπει να πίνετε ποτέ νερό από τη βρύση του μπάνιου – Οι 2 παράγοντες που το καθιστούν λιγότερο ασφαλές

Σταματίνα Στίνη

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Διψάσατε μέσα στη νύχτα; Πρέπει πάντα να πηγαίνετε στην κουζίνα για να πιείτε νερό. Παρόλο που το νερό σε ένα σπίτι είναι γενικά πόσιμο, υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που το νερό της βρύσης του μπάνιου δεν είναι τόσο ασφαλές όσο εκείνο της κουζίνας. Ειδικοί εξηγούν γιατί πρέπει να είστε προσεκτικοί.

Το νερό του μπάνιου είναι λιγότερο ασφαλές από όσο νομίζετε

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα καθιστώντας το νερό του μπάνιου λιγότερο κατάλληλο προς πόση. Γι’ αυτό, είναι καλύτερο να προτιμάτε το εμφιαλωμένο νερό ή το νερό από τη βρύση της κουζίνας.

Ειδικοί της Victorian Plumbing επισημαίνουν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια του νερού στο μπάνιο είναι οι εξής:

  • Σωλήνες μολύβδου: Στο παρελθόν ήταν σύνηθες να εγκαθίστανται υδραυλικοί σωλήνες από μόλυβδο στα σπίτια. Αν και τα σύγχρονα σπίτια χρησιμοποιούν χαλκό ή πλαστικό, παλαιότερα ακίνητα ενδέχεται να έχουν ακόμα σωλήνες μολύβδου. Η έκθεση σε μόλυβδο, ειδικά για μικρά παιδιά και βρέφη, μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση.
  • Προέλευση νερού: Το νερό της βρύσης της κουζίνας προέρχεται απευθείας από το δίκτυο ύδρευσης. Αντίθετα, το νερό της βρύσης του μπάνιου προέρχεται συνήθως από μια δεξαμενή αποθήκευσης, συχνά εγκατεστημένη στο πατάρι.

Γιατί το νερό από τη βρύση της κουζίνας είναι πιο ασφαλές προς πόση

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το νερό της κουζίνας είναι πιο ασφαλές:

  • Φίλτρα άνθρακα: Οι περισσότερες σύγχρονες κουζίνες διαθέτουν φίλτρα άνθρακα. Αυτά τα φίλτρα αφαιρούν το χλώριο, οργανικές ενώσεις, βιοκτόνα, εντομοκτόνα και φυτοφάρμακα, εξασφαλίζοντας καθαρή και δροσιστική γεύση στο νερό.
  • Άμεση παροχή: Το νερό της κουζίνας προέρχεται απευθείας από το δίκτυο ύδρευσης, εξασφαλίζοντας συνεχή ροή φρέσκου νερού. Οι δεξαμενές αποθήκευσης του μπάνιου, αν και μικρές (περίπου 25 λίτρα), ανανεώνονται ανάλογα με την κατανάλωση του νοικοκυριού, καθιστώντας δύσκολο να γνωρίζετε πόσο συχνά ανανεώνεται πραγματικά το νερό.

Επομένως, για την ασφάλεια και την υγεία σας, προτιμάτε πάντα να πίνετε νερό από τη βρύση της κουζίνας σας.

