Μελίνα Ασλανίδου: «Πολεμάω για να βρίσκομαι μέσα στην ουσία μου»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Μελίνα Ασλανίδου, αυτή την εβδομάδα, στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γνωστή ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την καλλιτεχνική της διαδρομή και τις αλλαγές που παρατηρεί σ’ εκείνην.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια και κυνηγώντας ενδεχομένως την επιτυχία, νιώσατε ποτέ να χάνετε τον εαυτό σας;

Όχι, δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το ζητούμενο για μένα είναι να τραγουδώ κομμάτια που εκφράζουν την ψυχή μου και που νιώθω καλά μέσα σε αυτά. Μέσα στην ποίηση του Λευτέρη Παπαδόπουλου νιώθω ότι είμαι ευλογημένη. Με τον καινούργιο δίσκο που κυκλοφόρησε, το «Ευχαριστώ που σε αγαπώ» νιώθω ευλογημένη που λέω αυτά τα λόγια. 25 χρόνια σχεδόν μετά την πρώτη μου επαφή με τον κόσμο, με το «Τι σου έκανα και πίνεις», έρχομαι και λέω σημερινά λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και το θεωρώ πολύ σπουδαίο να συμβαίνει… Σε συνδυασμό βέβαια με την μουσική του καταξιωμένου Ηλία Μακρίδη που προσπάθησε να ισορροπήσει το χθες με το σήμερα, το σύγχρονο με το παλιό.

Σε αυτά τα 25 χρόνια πόσο άλλαξε η Μελίνα και καλλιτεχνικά και σαν άνθρωπος;

Η Μελίνα εξελίσσεται σαν άνθρωπος, αλλά δεν έχει αλλάξει η βασική της δομή και όπως λέει ο στίχος «όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα ίδια μένουν». Με το ίδιο πάθος, αγάπη και αγωνία πολεμάω για την καθημερινότητα μου και για να βρίσκομαι μέσα στην ουσία μου ώστε να κάνω αυτό που πραγματικά επιθυμεί η ψυχή μου. Αυτό δεν έχει αλλάξει.