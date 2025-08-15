Χριστίνα Βραχάλη: «Επιστρέφω στους διαδρόμους που έτρεχα όταν ήμουν παιδί» – Η ανάρτηση για την επιστροφή της στην ΕΡΤ

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram επέλεξε η Χριστίνα Βραχάλη να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους το βράδυ της Πέμπτης (14/8).

Χριστίνα Βραχάλη: Ανέβασε φωτογραφίες από τον γάμο της – «Ευλογημένη που σου κρατώ το χέρι»

Έπειτα από την αποχώρηση της από το OPEN όπου και βρέθηκε για οκτώ χρόνια, λοιπόν, η γοητευτική αθλητικογράφος θα… «παίζει μπάλα» πλέον στη δημόσια τηλεόραση και μάλιστα στην μακροβιότερη αθλητική της εκπομπή. Την «Αθλητική Κυριακή».

Το βράδυ της Πέμπτης, μέσα από τα social media, η Χριστίνα Βραχάλη ανήρτησε το τρέιλερ για τον νέο κύκλο της επιτυχημένης εκπομπής την οποία και θα συμπαρουσιάζει μαζί με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.

«Αυτή η μουσική… Που ακούω από παιδί… Αυτή η εκπομπή… Που βλέπω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου… Και που ήθελα πάντα να είμαι κομμάτι της από όποιο μετερίζι μου δινόταν η ευκαιρία. 22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα» έγραψε χαρακτηριστικά η αθλητικογράφος στη λεζάντα της δημοσίευσης της.

«Επιστρέφω στους διαδρόμους που έτρεχα όταν ήμουν παιδί και περίμενα τον μπαμπά μου να βγει από τα μοντάζ. Η συγκίνηση μου είναι μεγάλη. Η ευθύνη ακόμα μεγαλύτερη. Άπειρη ευγνωμοσύνη. Πέτρο μου, πάμε γερά. Θα χαιρόταν αν μας έβλεπε μαζί ο Βασίλης» κατέληξε η Χριστίνα Βραχάλη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

