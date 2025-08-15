Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Παρασκευή 15 Αυγούστου

Αλλαγές θα υπάρξουν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αθήνα, λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου. Τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ) και τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα Κυριακής ή αργιών, ενώ σε ορισμένες γραμμές θα υπάρξουν τροποποιήσεις ή μειωμένα δρομολόγια.

Συγκεκριμένα, στη γραμμή 1 του Μετρό (Πειραιάς-Κηφισιά), τα δρομολόγια έως την Κυριακή 17 Αυγούστου εκτελούνται ανά 15 λεπτά.

Στη γραμμή 2, από 15 Αυγούστου έως την Κυριακή 17 Αυγούστου, τα δρομολόγια θα γίνονται ανά 15 λεπτά.

Στη γραμμή 3, τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 10 λεπτά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και ανά 11,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Τα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνονται ανά 36 λεπτά.

Όσον αφορά τα λεωφορεία, εφαρμόζεται το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων, με τη διαφορά ότι από αύριο θα τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.