Βόρεια Ελλάδα: Συνελήφθη αλλοδαπός που είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή – Δικογραφία και για πλαστογραφία 

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, αλλοδαπός καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων σε περιοχή της Κεντρική Μακεδονίας.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών και χρηματική ποινή 31.000 ευρώ, για τις πράξεις της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τη μορφή της αγοράς, της μεταφοράς από κοινού και της κατοχής από κοινού κατ’ εξακολούθηση, της παράνομης οπλοκατοχής και της κατοχής πλαστού διαβατηρίου.

Περαιτέρω, από την κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πλαστό διαβατήριο και μία πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, για τα οποία σχηματίσθηκε διακριτή ποινική δικογραφία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε για πλαστογραφία, θα υποβληθεί αρμοδίως.