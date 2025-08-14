Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου παραμονή της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα

Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σήμερα σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανακοίνωσαν το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραμονή της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΑΜ, «84 Ρώσοι στρατιωτικοί επέστρεψαν από εδάφη που ελέγχονται από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, παραδόθηκαν 84 αιχμάλωτοι πολέμου από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του δήλωσε πως επέστρεψαν στην Ουκρανία 84 αιχμαλώτοι πολέμου, συμπεριλαμβανομένων πολιτών, που κρατούνταν σχεδόν μια δεκαετία. «Μεταξύ των πολιτών που απελευθερώθηκαν σήμερα είναι εκείνοι που κρατούνταν από τους Ρώσους από το 2014, το 2016 και το 2017», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X. «Μεταξύ των στρατιωτικών που απελευθερώθηκαν σήμερα είναι οι υπερασπιστές της Μαριούπολης», συμπλήρωσε.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων και σορών νεκρών στρατιωτών είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου η Μόσχα και το Κίεβο συνεχίζουν να συνεργάζονται, περισσότερα από 3,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει χιλιάδες κρατούμενους φέτος, με βάση συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια τριών γύρων άμεσων συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη από τον Μάιο έως τον Ιούλιο. Αυτές οι ανταλλαγές ώστοσο ήταν το μόνο απτό αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων.

