Μαρία Κορινθίου: Η νέα φωτογραφία με τον Γιώργο Καραθανάση – Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές στην Ιταλία

Μαρία Κορινθίου
Φωτογραφία: Instagram/mariakorinthiou

Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μπάρι ταξίδεψαν η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης. Η γνωστή ηθοποιός, η οποία φαίνεται να διανύει μία πολύ ωραία περίοδο στη ζωή της, το μεσημέρι της Πέμπτης (14/8) ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από τις διακοπές της με τον αγαπημένο της, στο προφίλ της στο Instagram.

Στις φωτογραφίες η Μαρία Κορινθίου λάμπει, γεγονός που αποδεικνύει το πόσο ευτυχισμένη νιώθει δίπλα στον Γιώργο Καραθανάση.

Μάλιστα, η ηθοποιός δημοσίευσε και ένα νέο κοινό στιγμιότυπό της με τον σύντροφό της. Στην φωτογραφία η καλλιτέχνις έχει γείρει πάνω στον αγαπημένο της, ενώ εκείνος απαθανατίζει την στιγμή με το κινητό του.

Μαρία Κορινθίου Γιώργος Καραθανάσης
Φωτογραφία: Instagram/mariakorinthiou

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Ιουλίου η Μαρία Κορινθίου είχε ανεβάσει στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνική δικτύωσης, την πρώτη της φωτογραφία με τον Γιώργο Καραθανάση.

Στο στιγμιότυπο, το οποίο είχε τραβηχτεί βράδυ, η ηθοποιός χαμογελάει κοιτώντας τον σύντροφό της, ενώ είχε “ντύσει” την ανάρτησή της με το τραγούδι «Χάνομαι στο κενό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επόμενη μέρα το πρωί, η Μαρία Κορινθίου αποκάλυψε την σχέση της, στη συνέντευξή της στην Ιωάννα Μαλέσκου.

