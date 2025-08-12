Μαρία Αντωνά: «Όσο επιμένεις στο λάθος, η ζωή θα σ’ το ξαναφέρνει» – Ο φόβος της μοναξιάς και το ταξίδι που της άλλαξε τη ζωή

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρία Αντωνά
Φωτογραφία: Instagram/maria_antwna

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό OK! και τον Νίκο Γεωργιάδη, η Μαρία Αντωνά άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τις σχέσεις του παρελθόντος, τις πιο προσωπικές της ανασφάλειες, αλλά και το μαγικό ταξίδι που έκανε φέτος το Πάσχα στο Μπαλί, στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα.

Μαρία Αντωνά: «Με φλέρταραν αρκετά και αυτό μου δημιούργησε άμυνες»

Απαντώντας στο αν έχει μετανιώσει για κάποια σχέση του παρελθόντος, η Μαρία στάθηκε περισσότερο στη σημασία του να προχωράμε μπροστά και να μαθαίνουμε από τα βιώματά μας.

«Δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη “μετανιώνω”. Απλά, πολλές φορές σκέφτεσαι: “Γιατί έγινε έτσι; Γιατί μπορεί να έχασα χρόνια με αυτόν τον τρόπο;” Όμως θεωρώ πως ό,τι έρχεται, έχει το λόγο του. Κάτι έχει να δώσει, κάτι να αφήσει… Πάμε παρακάτω. Η ζωή κινείται γρήγορα, δεν μπορούμε να τη σταματάμε. Όσο επιμένεις στο λάθος, η ζωή θα σ’ το ξαναφέρνει», είπε χαρακτηριστικά.

Με απόλυτη ειλικρίνεια, η Μαρία Αντωνά δεν δίστασε να αποκαλύψει ποια είναι η πιο βαθιά της ανησυχία: η μοναξιά στο πέρασμα των χρόνων.

«Δεν μου αρέσει η μοναξιά, μου αρέσει η συντροφικότητα. Δεν θα ήθελα να περάσουν τα χρόνια και να γεράσω μόνη μου. Το έχω δει να συμβαίνει γύρω μου και είναι κάτι που με τρομάζει. Ό,τι και αν έχεις καταφέρει στη ζωή σου, αν δεν έχεις κανέναν δίπλα σου, τελικά δεν έχεις καταφέρει τίποτα», τόνισε.

«Ένιωσα σαν να ήμουν στον Παράδεισο. Από όλες τις απόψεις», είπε για την πιο ευτυχισμένη στιγμή των τελευταίων μηνών, αναφερόμενη στο ταξίδι στο Μπαλί, το Πάσχα, μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα.

