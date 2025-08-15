Ερείκουσα: Καρέ – καρέ η στιγμή που ταχύπλοο σκάφος πέφτει πάνω σε 2 ιστιοφόρα – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 11 Αυγούστου 2025 στο λιμάνι της Ερεικούσας, όταν ταχύπλοο σκάφος με ιταλική σημαία προσέκρουσε σε δύο ιστιοφόρα σκάφη, υπό πολωνική και γερμανική σημαία αντίστοιχα.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του λιμανιού, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα σκάφη.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν εντοπίστηκε θαλάσσια ρύπανση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Οθωνών

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις απογευματινές ώρες την 11.08.2025, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Οθωνών ότι ένα ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος σημαίας Ιταλίας προσέκρουσε σε δύο (02) ιστιοφόρα (Ι/Φ) σημαίας Πολωνίας και σημαίας Γερμανίας, εντός του λιμανιού της Ερεικούσας.

Αμέσως στο σημείο μετέβη στέλεχος της Λιμενικής Αρχής των Οθωνών, όπου διαπίστωσε την ύπαρξη υλικών ζημιών, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός και χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Οθωνών απαγορεύτηκε ο απόπλους των σκαφών μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικών αξιοπλοΐας και διατήρησης κλάσης από τον νηογνώμονα που τα παρακολουθεί.