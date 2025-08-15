Ακρωτηριάστηκε 42χρονος στο Ηράκλειο – Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο πόδι

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ασθενοφόρο

Μάχη για να σώσουν έναν 42χρονο άνδρα που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο πόδι τα ξημερώματα της Παρασκευής, έδωσαν οι γιατροί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το patris.gr, o 42χρονος ισχυρίστηκε ότι κρατούσε την καραμπίνα του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστους λόγους, εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε στο κουτουπιέ και στα δάχτυλα του αριστερού του ποδιού.

Ο άνδρας, που μένει σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.

Εκεί, οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν κατάφεραν να σώσουν τα δάχτυλα του ποδιού του.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατέσχεσαν την καραμπίνα εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Ο τραυματίας ισχυρίζεται ότι αυτοτραυματίστηκε ωστόσο οι αστυνομικοί περιμένουν να του πάρουν κατάθεση, που θα ρίξει φως στις συνθήκες τραυματισμού του.

