Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου μετά τη συνέντευξη Τύπου Τραμπ – Πούτιν

Ένα μικρό κομμάτι από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανέβασε ο Λευκός Οίκος, εστιάζοντας στη μεγάλη πρόοδο που σύμφωνα με τον πρόεδρο ΗΠΑ, σημειώθηκε στην Αλάσκα.
«Σήμερα σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο… Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία.» – Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο Λευκός Οίκος.
“We made some great progress today… We had an extremely productive meeting and many points were agreed to.” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/WBTMLcI0Cv
— The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025