Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου μετά τη συνέντευξη Τύπου Τραμπ – Πούτιν

Enikos Newsroom

διεθνή

Ένα μικρό κομμάτι από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανέβασε ο Λευκός Οίκος, εστιάζοντας στη μεγάλη πρόοδο που σύμφωνα με τον πρόεδρο ΗΠΑ, σημειώθηκε στην Αλάσκα.

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Υπάρχει ακόμη δρόμος για τη συμφωνία» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

«Σήμερα σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο… Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία.» – Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο Λευκός Οίκος.

