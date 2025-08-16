Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Η χειραψία μεταξύ… ίσων και η επίδειξη δύναμης με τα βομβαρδιστικά Β-2 – ΒΙΝΤΕΟ

διεθνή

Αλάσκα, Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το Ουκρανικό. Οι δύο ηγέτες συναντώνται στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου και αναμένεται να συζητήσουν για πολλές ώρες.

TRUMP BLITZ: Ο Τραμπ επιστράτευσε τη βάση του για δωρεές λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Πούτιν – ΦΩΤΟ

Από τις πρώτες εικόνες που έχουν διαρρεύσει κάποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα έχουν ξεχωρίσει.

Ένα από αυτά είναι και η προσπάθεια του Τραμπ να κάνει στον Πούτιν την… κλασική του χειραψία με πολιτικούς ηγέτες κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να αρπάζει με δύναμη το χέρι του εκάστοτε ηγέτη που είναι δίπλα του και να τον τραβά προς τη μεριά του, προσπαθώντας να δείξει ότι εκείνος έχει το πάνω χέρι.

Αυτή τη φορά, όμως ο Πούτιν ήταν προετοιμασμένος και δεν παρασύρθηκε από τη δύναμη του Τραμπ, στηριζόμενος καλά στα πόδια του και κρατώντας το χέρι του κοντά στον κορμό του.

Αποτέλεσμα ήταν ο Τραμπ να χάσει το χαμόγελό του και να σταθεί μάλλον ανέκφραστος δίπλα στον Ρώσο πρόεδρο για τις απαραίτητες φωτογραφίες.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά φαίνεται να επέλεξε την ώρα που οι δύο ηγέτες κατευθύνοντας προς το σχετικό πόντιουμ που είχε στηθεί για την υποδοχή του Πούτιν, να πετάξουν πάνω από τα κεφάλια των δύο ηγετών τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά τύπου Β-2, σαν αυτά που βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Πάντως, ο θόρυβος που προκαλέσαν φαίνεται να ευνόησε τον Πούτιν, που σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θα συνεχίσει η Ρωσία να σκοτώνει αμάχους έκανε την χαρακτηριστική κίνηση ότι δεν ακούει.

