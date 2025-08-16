TRUMP BLITZ: Ο Τραμπ επιστράτευσε τη βάση του για δωρεές λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Πούτιν – ΦΩΤΟ

Καθώς βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει κάλεσμα για οικονομική στήριξη μέσω email στους υποστηρικτές του, όπως αναφέρει το Sky News. Με τίτλο «Ο ΤΡΑΜΠ ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ! ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ!», το email απευθύνεται στους υποστηρικτές του Τραμπ, με το ακόλουθο μήνυμα:

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων που δεν απαντήθηκαν και η χειρονομία του Ρώσου προέδρου

«Θα συναντήσω τον Πούτιν στην Αλάσκα! Έχει λίγη ψύχρα.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ για τον κόσμο.

Οι Δημοκρατικοί θα ήθελαν όσο τίποτα να ΑΠΟΤΥΧΩ.

Κανείς στον κόσμο δεν ξέρει να κλείνει συμφωνίες όπως εγώ!

Απόψε τα ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ λήγει η ΠΟΛΥ ΚΡΙΣΙΜΗ προθεσμία για συγκέντρωση χρημάτων, και η Ριζοσπαστική Αριστερά παρακολουθεί τους αριθμούς μας απόψε για να δει αν θα αποτύχουμε…

ΟΜΩΣ, ξεκινώ την εκστρατεία TRUMP BLITZ, όπου κάθε Πατριώτης που διαβάζει αυτό το μήνυμα θα δώσει 10 δολάρια για να ΣΤΑΘΕΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠ!»

ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ

