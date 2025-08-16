Δημήτρης Καλλιβωκάς για την σύζυγό του: «Είναι θέλημα Θεού να είμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί»

Το 2024 ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του στην Espresso, πως η πολυαγαπημένη του σύζυγος, Ιωάννα, ζει σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας καθώς έχει χάσει την όρασή της. Ένα χρόνο σχεδόν μετά, ο επιτυχημένος ηθοποιός μιλώντας ξανά στην εφημερίδα, αποκάλυψε πως μετέφερε την συνοδοιπόρο του στη ζωή σε ίδρυμα της Τήνου, καθώς μένει και ο ίδιος στο νησί τους περισσότερους μήνες.

«Εγώ ζω τους περισσότερους μήνες του χρόνου στο νησί. Αποφάσισα να φέρω και τη σύζυγό μου εδώ, ύστερα και από δική της απόφαση. Δεν θα μπορούσα να ζω εγώ εδώ και η Ιωάννα μου στην Αθήνα», ανέφερε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο πήρε την απόφαση να μεταφέρει την σύζυγό του από ίδρυμα των βορείων προαστείων, σε ένα της Τήνου.

Ακόμα, ο σπουδαίος ηθοποιός είπε πως: «Νομίζω, είναι θέλημα Θεού να είμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι να έχεις τον άνθρωπό σου συνεχώς δίπλα σου; Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας και την αγάπη σας».