Ναυπακτία: Θλίψη για τον 27χρονο Βαγγέλη που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Εύχομαι να βρεις καταφύγιο στα βουνά που τόσο αγαπούσες»

Ο 27χρονος Βαγγέλης είναι το θύμα του τροχαίου στο Λιβαδάκι της Ορεινής Ναυπακτίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14/08) και σόκαρε την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, όλα έγιναν, όταν το δίκυκλο, που οδηγούσε ο 27χρονος, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου, με τους γιατρούς να κάνουν ότι μπορούν αλλά τελικά να μην τα καταφέρνουν.

Πρόκειται για απόφοιτο των ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής που κατάγεται από την περιοχή και η οικογένειά του κατοικεί στη Νέα Αβόρανη Αγρινίου. Ο 27χρονος αγαπούσε την ιδιαίτερη πατρίδα του και βρισκόταν στο χωριό για Δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ίδιο μέσο, ο Βαγγέλης εργαζόταν στο εξωτερικό και περνούσε ξέγνοιαστες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Συγκλονισμένοι από τον αδόκητο χαμό του, φίλοι του, όπως ο Νίκος Πατερέκας, αλλά και συγχωριανοί του τον αποχαιρετούν, μέσω αναρτήσεων στα social media.

Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Μανώλης Μπιρμπίλης, αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί, τον αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο: «Αχ ρε Βαγγέλη μου, σαν χθες σας προπονούσα με το Νίκο. Η Φυσική Αγωγή έχασε ένα παλικάρι. Συλλυπητήρια στην οικογένεια»…