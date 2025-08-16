Ναυπακτία: Θλίψη για τον 27χρονο Βαγγέλη που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Εύχομαι να βρεις καταφύγιο στα βουνά που τόσο αγαπούσες»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ναυπακτία: Θλίψη για τον 27χρονο Βαγγέλη που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Εύχομαι να βρεις καταφύγιο στα βουνά που τόσο αγαπούσες»

Ο 27χρονος Βαγγέλης είναι το θύμα του τροχαίου στο Λιβαδάκι της Ορεινής Ναυπακτίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14/08) και σόκαρε την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, όλα έγιναν, όταν το δίκυκλο, που οδηγούσε ο 27χρονος, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου, με τους γιατρούς να κάνουν ότι μπορούν αλλά τελικά να μην τα καταφέρνουν.

Πρόκειται για απόφοιτο των ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής που κατάγεται από την περιοχή και η οικογένειά του κατοικεί στη Νέα Αβόρανη Αγρινίου. Ο 27χρονος αγαπούσε την ιδιαίτερη πατρίδα του και βρισκόταν στο χωριό για Δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ίδιο μέσο, ο Βαγγέλης εργαζόταν στο εξωτερικό και περνούσε ξέγνοιαστες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Συγκλονισμένοι από τον αδόκητο χαμό του, φίλοι του, όπως ο Νίκος Πατερέκας, αλλά και συγχωριανοί του τον αποχαιρετούν, μέσω αναρτήσεων στα social media.

Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Μανώλης Μπιρμπίλης, αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί, τον αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο: «Αχ ρε Βαγγέλη μου, σαν χθες σας προπονούσα με το Νίκο. Η Φυσική Αγωγή έχασε ένα παλικάρι. Συλλυπητήρια στην οικογένεια»…

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
08:30 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος οδηγός φορτηγού – Έχασε τον έλεγχο, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο

Δεύτερο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, το πρωί του Σαββάτου (16/08), στην Εθ...
08:17 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω 

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (16/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά πο...
07:18 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Καιρός: Μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία – «Πορτοκαλί» συναγερμός για πυρκαγιές σε 10 Περιφέρειες

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, ο...
06:45 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός αυτοκινήτου έπειτα από πρόσκρουση – Δύο τραυματίες

Τραγικό τροχαίο ατύχημα εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Συγκ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»