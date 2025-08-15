Φρικτό τροχαίο στη Ναυπακτία: Νεκρός 27χρονος οδηγός μηχανής – Συγκρούστηκε με αγροτικό

Τη ζωή του έχασε ένας 27χρονος άνδρας σε τροχαίο που συνέβη την Πέμπτη 14 Αυγούστου στο Λιβαδάκι της ορεινής Ναυπακτίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το agrinionews.gr, τις απογευματινές ώρες σημειώθηκε σύγκρουση αγροτικού με δίκυκλο κατά την οποία τραυματίστηκε θανάσιμα ο 27χρονος δικυκλιστής.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άτυχος άνδρας , του οποίου η οικογένεια του διαμένει στην περιοχή του Αγρινίου, βρισκόταν στο χωριό της καταγωγής του, το Λιβαδάκι, για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου. Δυστυχώς το γιορτινό κλίμα μετατράπηκε σε πένθιμο.

 

 

 

