Επεισόδιο και στη Λουκάρεως – Ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πυροβόλησε και τραυμάτισε 3 άτομα στο Ειρηνοδικείο

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Λουκάρεως. Ο 89χρονος, μετά το επεισόδιο στον ΕΚΦΑ στον Κεραμεικό, μετέβη στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε 3 άτομα.

Ο ηλικιωμένος, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι ρακοσυλλέκτης, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη από τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος πέταξε την καραμπίνα που χρησιμοποίησε στις επιθέσεις έξω από το Ειρηνοδικείο.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, όπως έγραψε το enikos.gr, ο 89χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επί της οδού Κειριαδών στον Κεραμεικό, κρατώντας στα χέρια του μία καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί. Από τα σκάγια τραυματίστηκε στο πόδι ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Άνδρες της ΕΛΑΣ που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον άτυχο άνδρα προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία. Αυτήν την ώρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Ερυθρό Σταυρό».

