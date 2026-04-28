Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Κώστας Σλούκας

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Παναθηναϊκός Κώστας Σλούκας

Σε επέμβαση στο γόνατο υποβλήθηκε ο Κώστας Σλούκας, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να περνά το πρωί της Τρίτης (28/4) την πόρτα του χειρουργείου για την αποκατάσταση της ρήξης έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Ο έμπειρος γκαρντ θα αρχίσει την διαδικασία αποθεραπείας, με τους «πράσινους» να περιμένουν την εξέλιξη της κατάστασής του και να ελπίζουν πως θα μπορέσει να επιστρέψει εγκαίρως, ενόψει του Final Four της Αθήνας, εφόσον η ομάδα εξασφαλίσει την πρόκριση μέσω της σειράς με τη Βαλένθια.

Στην εφετινή EuroLeague, ο Σλούκας καταγράφει 9,6 πόντους με 49% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 91% στις βολές, ενώ προσθέτει 1,9 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ ανά αγώνα σε 38 συμμετοχές.

