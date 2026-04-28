Τζίμι Κίμελ: «Ήταν ένα αστείο για τη διαφορά ηλικίας τους» – Η απάντηση στην αντίδραση των Τραμπ για τη φράση «επίδοξη χήρα»

Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το πώς θα ξεκινούσε ο Τζίμι Κίμελ τον μονόλογό του το βράδυ της Δευτέρας, μετά την αντίδραση της Μελάνια Τραμπ και την επίσημη απαίτηση του Αμερικανού Προέδρου για την απόλυσή του, με αφορμή το σχόλιο που είχε κάνει λίγες μέρες πριν την ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον.

«Ξέρετε πώς είναι όταν μερικές φορές ξυπνάτε το πρωί και η Πρώτη Κυρία εκδίδει μια ανακοίνωση απαιτώντας να απολυθείτε από τη δουλειά σας;» είπε ο παρουσιαστής στο κοινό του «Jimmy Kimmel Live!» στο ABC.

«Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση, σωστά;».

Jimmy Kimmel’s opening line tonight: “You know how sometimes you wake up in the morning and the first lady puts out a statement demanding you be fired from your job? We’ve all been there, right?” pic.twitter.com/FiAL5eu0fn — LateNighter (@latenightercom) April 28, 2026

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Η ένταση ξεκίνησε από ένα σατιρικό σκετς του Κίμελ την περασμένη Πέμπτη, όπου υποδύθηκε έναν κωμικό που κάνει καυστική κριτική (roast) στους παρευρισκόμενους του δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια του σκετς, ο Κίμελ απευθύνθηκε στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ λέγοντας: «Κυρία Τραμπ, έχετε μια λάμψη σαν επίδοξη χήρα».

Jimmy Kimmel: “Our First Lady is here. Mrs. Trump… you have a glow like an expectant widow.” pic.twitter.com/LdloPzMyXr — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026



Πρόσθεσε μάλιστα πως η Μελάνια θα γιόρταζε τα γενέθλιά της στο σπίτι «κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο και ψιθυρίζοντας: “Τι έχω κάνει;”».

Δύο ημέρες αργότερα, το δείπνο των ανταποκριτών διακόπηκε βίαια όταν ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν επιχείρησε να εισβάλει στον χώρο, με τις αρχές να του απαγγέλλουν κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίθεση της Μελάνια και του Ντόναλντ Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ συνέδεσε τα λόγια του Κίμελ με το περιστατικό βίας, κατηγορώντας τον για «μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική» και καλώντας το δίκτυο ABC να πάρει θέση.

«Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία — τα λόγια του είναι διαβρωτικά και βαθαίνουν την πολιτική αρρώστια εντός της Αμερικής», δήλωσε η Πρώτη Κυρία.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America. People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026



«Ο δειλός Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC επειδή ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύσει. Φτάνει πια», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Ο Τζίμι Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί αμέσως από την Disney και το ABC».

Η απάντηση του Κίμελ

Ο Κίμελ ξεκαθάρισε ότι η ατάκα για την «επίδοξη χήρα» ήταν προφανώς ένα αστείο για τη διαφορά ηλικίας τους – ο Τραμπ είναι σχεδόν 80, ενώ η Μελάνια έκλεισε τα 56 την Κυριακή.

«Δεν ήταν με καμία έννοια του ορισμού ένα κάλεσμα σε δολοφονία. Και το ξέρουν αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια μιλάω πολύ έντονα κατά της ένοπλης βίας, ειδικότερα», τόνισε ο παρουσιαστής.

Σχολιάζοντας την προτροπή της Μελάνια να απορριφθεί η βίαιη ρητορική, ο Κίμελ ανταπάντησε: «Νομίζω ότι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσει η αποκλιμάκωση αυτού του φαινομένου θα ήταν να κάνετε μια συζήτηση με τον σύζυγό σας γι’ αυτό».

«Παρεμπιπτόντως, οφείλω επίσης να επισημάνω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπεται να λέει ό,τι θέλει — όπως κι εσείς, όπως κι εγώ, όπως όλοι μας, επειδή βάσει της Πρώτης Τροπολογίας, έχουμε ως Αμερικανοί δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση».

Ο παρουσιαστής περιέγραψε την κατάσταση ως «déjà vu», αναφερόμενος στην περσινή προσωρινή αναστολή της εκπομπής του έπειτα από σχόλια για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή και influencer Τσάρλι Κερκ.

«Λυπάμαι που εσείς και ο Πρόεδρος και όλοι σε εκείνη την αίθουσα το Σάββατο περάσατε αυτή την εμπειρία. Πραγματικά λυπάμαι. Το ότι δεν σκοτώθηκε κανείς δεν σημαίνει ότι δεν ήταν τραυματικό. Είναι τρομακτικό. Και θα έπρεπε να ενωθούμε και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας», κατέληξε ο Κίμελ.

Με πληροφορίες από: Washington Post