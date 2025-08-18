Χαλκιδική: Απολογούνται σήμερα οι πέντε ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο για να τον ληστέψουν και τον έστειλαν στο νοσοκομείο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νοσοκομείο

Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οδηγήθηκαν 5 ανήλικοι, που επιτέθηκαν σε δύο δεκαπεντάχρονους στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής, προκειμένου να τους αφαιρέσουν ένα τσαντάκι. Μάλιστα, το ένα από τα δυο παιδιά τραυματίστηκε κατά την επίθεση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι πέντε κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου και στις 10:00 αναμένεται να ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πέντε ανήλικοι φέρεται να επιτέθηκαν και να λήστεψαν δύο παιδιά 15 ετών. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στη Νέα Ποτίδαια του Δήμου Νέας Προποντίδας, όταν οι πέντε δράστες προσέγγισαν τα δύο 15χρονα με στόχο να τους ληστέψουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όταν ο ένας 15χρονος δεν ήθελε να τους δώσει το τσαντάκι του, αυτοί ξεκίνησαν να τον χτυπούν με αποτέλεσμα να φέρει μώλωπες αμυχές και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να διατρέχει κάποιον κίνδυνο η ζωή του.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες για ληστεία, παραδέχονται, ωστόσο, ότι πράγματι επιτέθηκαν και χτύπησαν το ένα από τα δύο παιδιά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:38 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε εξιτήριο ο τραγουδιστής – Οι πρώτες δηλώσεις

11:16 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Φωτιές: Στο έλεος των εμπρηστών η Δυτική Ελλάδα

Ηθικό αυτουργό πίσω από τους συλληφθέντες στην Πάτρα βλέπουν οι Αρχές. Ερευνα για εμπρηστικές ...
10:53 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Οι άγνωστοι ήρωες που έδωσαν μάχη με τις φλόγες

Μιλούν στην «R» οι πιλότοι των δύο Canadair που έκαναν ρίψεις νερού, ενώ το σκοτάδι είχε καλύψ...
10:37 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Στο «κόκκινο» για 45 ημέρες η χώρα – Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών έως τα τέλη Σεπτεμβρίου

Εως και τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα διατηρηθούν οι ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες στη χώρα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο