Χαλκιδική: 17χρονος επιτέθηκε σε δύο ανηλίκους για τους ληστέψει – Έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Χαλκιδική, καθώς με άλλους συνεργούς του – οι οποίοι δεν έχουν έως τώρα ταυτοποιηθεί – επιτέθηκε σε δύο 15χρονους και λήστεψε τον έναν από αυτούς.

Το νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι που είχε ο ένας από τους δύο.

Όταν ο 15χρονος αρνήθηκε να το παραδώσει, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, του το αφαίρεσαν με τη βία. Μάλιστα, αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο ανήλικος, ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη, με εμφανείς μώλωπες και αμυχές. Ο δεύτερος ανήλικος δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με δήλωση του θύματος, το τσαντάκι περιείχε χρηματικό ποσό ύψους 75 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Μουδανιών.

 

