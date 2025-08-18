Διεθνές ένταλμα σύλληψης για Έλληνα τράπερ – Κατηγορείται για εισαγωγή ναρκωτικών από τις ΗΠΑ

Ο 30χρονος καταζητείται για συμμετοχή σε κύκλωμα εισαγωγής ναρκωτικών από τις ΗΠΑ.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ένας καταζητούμενος καλλιτέχνης, ένας 25χρονος στιχουργός και περίπου 5,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης συνθέτουν το σκηνικό ακόμη μίας δικαστικής υπόθεσης με αρνητικούς πρωταγωνιστές εκπροσώπους της τραπ μουσικής. Ο 30χρονος, κατά κόσμον Χ. Χ., αναζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης για την κακουργηματική κατηγορία της εισαγωγής ναρκωτικών από τις ΗΠΑ και, μάλιστα, μέσω ταχυδρομικού δέματος! «Αφού δεν έχω beef τι να κάνω το πιστόλι;», είχε δηλώσει ο τράπερ σε συνέντευξή του το 2021. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 30χρονου, την περασμένη Δευτέρα, λίγη ώρα μετά τη σύλληψη του 25χρονου συγκατηγορούμενού του, πράγματι δεν βρέθηκε πιστόλι, όμως εντοπίστηκαν άλλα όπλα, καθώς και αναβολικά. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια τύπου «πεταλούδα», ένα ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών νουτσάκου και πέντε δισκία αναβολικού σκευάσματος. Από εκείνη την ημέρα ο τράπερ έχει εξαφανιστεί. Οι Αρχές προχώρησαν στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψής του και εκτιμούν ότι κρύβεται είτε στη γενέτειρά του την Κύπρο είτε στην Ελλάδα. Ο ίδιος φέρεται να είναι διατεθειμένος να παραδοθεί, όπως δηλώνει στη Realnews ο δικηγόρος του, Δημήτρης Ζορμπάς. «Ο εντολέας μου αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην υπόθεση εισαγωγής ναρκωτικών στην ελληνική επικράτεια και τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για την κατηγορία που φέρεται να έχει τελέσει». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τράπερ συνελήφθη τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή των Εξαρχείων για κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών. Τότε αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη.

Με το ταχυδρομείο

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα εντόπισαν το ταχυδρομικό δέμα το οποίο περιείχε δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 5 κιλών και 625 γραμμαρίων, προερχόμενες από τις ΗΠΑ, με τελικό προορισμό την ελληνική επικράτεια. Ως στοιχεία παραλήπτη αναγράφονταν ένα ελληνικό ονοματεπώνυμο και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο τόπος παράδοσης ήταν ένα γνωστό κλαμπ στο Μαρούσι. Οι αστυνομικοί υποδύθηκαν τους ταχυδρόμους και πήγαν οι ίδιοι να παραδώσουν το δέμα. Όταν έφτασαν στη διεύθυνση, κάλεσαν στο κινητό τηλέφωνο. Ο άνδρας που απάντησε τους είπε να αφήσουν το δέμα μπροστά στην επιχείρηση, εκείνοι όμως του είπαν ότι αυτό δεν επιτρέπεται και ότι πρέπει να το παραλάβει ο ίδιος. Έπειτα από λίγο εμφανίστηκε ο 25χρονος ο οποίος συνελήφθη.

Όπως ισχυρίστηκε ο 25χρονος, του τηλεφώνησε ο τράπερ και του ζήτησε να παραλάβει το δέμα, καθώς εκείνος απουσίαζε. «Ήμουν στο σπίτι μου και προετοιμαζόμουν για μια συνέντευξη εργασίας, όταν με πήρε τηλέφωνο ο Χ. και μου ζήτησε να παραλάβω ένα δέμα. Με παρακαλούσε για τρία λεπτά. Μου άσκησε αφόρητη πίεση να παραλάβω το δέμα, διότι η μεταφορική δεν δεχόταν να το αφήσει μπροστά από το νυχτερινό κέντρο. Εγώ συμφώνησα, επειδή ήθελα να με βοηθήσει σε μια δουλειά σχετικά με το project που ετοιμάζω. Ήξερα ότι το δέμα περιέχει ναρκωτικά, δεν ήξερα όμως για 5,5 κιλά. Μου είπε ότι είχε πάρει δύο-τρία τσιγάρα κάνναβης από την Αμερική όπου είναι νόμιμη. Τον τράπερ τον γνωρίζω περίπου δύο χρόνια και ήξερα ότι ασχολείται με ναρκωτικά και συγκεκριμένα ότι κάνει εμπόριο», είπε στην απολογία του.

Ο συλληφθείς γνωρίζει μουσικούς και τραγουδιστές της τραπ καθώς γράφει στίχους, ενώ παράλληλα ασχολείται με ψηφιακές πλατφόρμες με στοιχηματικές αποδόσεις. Αναζητούσε κάποιον επενδυτή για να τον βοηθήσει για να ολοκληρώσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο και, όπως κατέθεσε, ο τράπερ του υποσχέθηκε ότι θα μεσολαβήσει προκειμένου ένας βαθύπλουτος φίλος του, τον οποίο κατονόμασε, να χρηματοδοτήσει την πλατφόρμα που κατασκεύαζε. Και έτσι τον έπεισε να παραλάβει το δέμα.

Παρά τα 5,5 κιλά κάνναβης, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής πείστηκαν ότι ήταν πειθήνιο όργανο του τράπερ και πως δεν γνώριζε την πραγματική ποσότητα των ναρκωτικών. Ο δικηγόρος του 25χρονου, Τέλλος Αγαπηνός, δήλωσε στην «R»: «Αναδείξαμε μαζί με τον εξαιρετικό συνάδελφο κύριο Κατσαρό, που από κοινού υπερασπιστήκαμε τον εν λόγω 25χρονο εντολέα μας, όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι παραπλανήθηκε από τον βασικό κατηγορούμενο καλλιτέχνη της μουσικής τραπ και ότι ο εντολέας μας, ένα παιδί από σοβαρή οικογένεια και σπουδές, δεν έχει σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά παραπείστηκε από τον εν λόγω καλλιτέχνη, διότι του υποσχέθηκε να τον βοηθήσει να ανεύρει χρηματοδότηση για ευρεσιτεχνία που έχει εφεύρει στο διαδίκτυο μέσω πασίγνωστου δισεκατομμυριούχου Ισραηλίτη επιχειρηματία, στον οποίο είχε δήθεν πρόσβαση. Εκφράζουμε τον σεβασμό και την εκτίμησή μας στους δικαστικούς λειτουργούς που σε δύσκολες συνθήκες και σε μία εκ πρώτης όψεως δυσοίωνη για εμάς υπόθεση έκριναν ορθά και εξατομικευμένα στην ουσία της τη συμμετοχή του δικού μας εντολέα».

Διαβάστε το δημοσίευμα της Realnews