Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Η ζωή μέσα στη χλιδή, οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων – Στις ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν εστιάζουν οι Αρχές 

Πολυτελή ζωή φαίνεται πως έκαναν οι 6 Τούρκοι που συνελήφθησαν την Τετάρτη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για τον εντοπισμό τους. Οι ίδιοι φαίνεται πως ζούσαν σε βίλες, χρησιμοποιούσαν πανάκριβα αυτοκίνητα, ενώ με βάση τα όσα δηλώνονταν στα εισοδήματά τους, δεν είχαν κάποια νόμιμη δραστηριότητα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος. Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ζωή μέσα στη χλιδή

Μία ζωή γεμάτη πολυτέλειες χωρίς την παραμικρή ένδειξη νόμιμης εργασίας, με μισθωμένες βίλες σε Ωρωπό, Συκάμινο και Νέο Βουτζά έκαναν οι έξι «χαρτογραφημένοι» Τούρκοι που συνελήφθησαν ύστερα από αιφνιδιαστική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Μάλιστα, στην κατοχή τους βρέθηκαν και υπερπολυτελή αυτοκίνητα που κατασχέθηκαν, όπως η θωρακισμένη Mercedes και δύο Porsche που αποδεικνύουν πως είχαν την δυνατότητα να διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, ενώ κατά την επιχείρηση, προσπάθησαν να απορρίψουν και ναρκωτικά στην λεκάνη της τουαλέτας. Επίσης, βρέθηκε και πιστόλι «Glock» που διέθετε και προσαρμοσμένη υποδοχή στη κάνη για σιγαστήρα. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο σε άλλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε δώμα πολυκατοικίας στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια, είχαν συλληφθεί δύο αδέλφια Τούρκοι και είχαν βρεθεί πλήθος από ολοκαίνουργια πιστόλια.

Το “Glock” με την υποδοχή σιγαστήρα

Όλα ήταν ίδια μάρκα και ίδια σειρά, ολοκαίνουργια και τελευταίας τεχνολογίας της αυστριακής “Glock”, που σημειώνεται ότι διατηρεί εργοστάσιο και στην Τουρκία. Τα 48 από αυτά είχαν υποδοχή για σιγαστήρα. Από τις Αρχές εκτιμάται ότι τα όπλα αυτά είναι ιδανικά για εκτελεστές λόγω και της υποδοχής για σιγαστήρα. Ενδεχομένως λοιπόν, το όπλο που βρέθηκε, να σχετίζεται με εκείνη την παρτίδα, αφού είχαν εισαχθεί από τους εμπλεκομένους για τον εξοπλισμό μελών της τουρκικής Μαφίας.

Οι Αρχές θεωρούν ότι στην Ελλάδα δεν έχουν βρει μόνο καταφύγιο για να γλιτώσουν από τις βεντέτες με αντίπαλες οργανώσεις στη χώρα τους, αλλά ουσιαστικά έχουν στήσει βάση για τον συντονισμό και την διεύθυνση των εγκληματικών τους διεθνικών δραστηριοτήτων, όπως διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών και ακριβώς από αυτή την δραστηριότητα προέρχονται και τα ατελείωτα κεφάλαια που διαθέτουν για πολυτελή διαβίωση στη χώρα μας.

Αν και θεωρείται βέβαιο ότι προέρχονται από κάποια μεγάλη εγκληματική οργάνωση της Τουρκίας, η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί για ποια από τις ήδη γνωστές, αλλά και για να διακριβωθεί πλήρως η δραστηριότητά τους, ενώ αναλύονται και οι ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Στο μικροσκόπιο οι ιδιόχειρες σημειώσεις

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στις ιδιόχειρες σημειώσεις που βρήκαν οι αστυνομικοί στην κατοχή των συλληφθέντων αναγράφονται ποσά, ποσότητες ναρκωτικών σε κιλά και ονόματα πιθανά των συνεργών και των αγοραστών.

Σε αυτές τις σημειώσεις τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δίνουν ιδιαίτερο βάρος, καθώς θέλουν να εντοπίσουν όλους τους ποινικούς από την Τουρκία που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας ή και που δραστηριοποιούνται εδώ, στο εμπόριο των ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 6 υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι,
  • γεμιστήρα με -10- φυσίγγια,
  • 34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • 9 συσκευές κινητών τηλεφώνων,
  • ιδιόχειρες σημειώσεις,
  • αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,
  • 4 πολυτελή οχήματα και
  • το χρηματικό ποσό των -4.279,51- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

