Φυλή: 10 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση για παράνομες δραστηριότητες – Δείτε βίντεο 

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χτες Τετάρτη 20 Αυγούστου, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Φυλής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί προσωπικών δεδομένων κ.α., ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας κ.α.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -6- κάμερες παρακολούθησης,
  • καταγραφικό μηχάνημα και
  • μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Δείτε βίντεο:

