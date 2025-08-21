Σητεία: Υπό συνεχή επιτήρηση το ημιβυθισμένο φορτηγό πλοίο – Αναμένεται η ανέλκυσή του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σητεία, Φορτηγό πλοίο, βύθιση

Υπό συνεχή επιτήρηση παραμένει το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» σημαίας Σιέρρα Λεόνε, το οποίο έχει ημιβυθιστεί με την πλώρη να εξέχει, στην περιοχή Κυριαμάδι Σητείας, όπου είχε προσαράξει στις 24 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με τις τοπικές λιμενικές αρχές, για λόγους ασφαλείας της ναυσιπλοΐας, στο σημείο βρίσκεται μόνιμα το ρυμουλκό «Αιγαίον πέλαγος», που διαθέτει σύστημα διατήρησης θέσης και μπορεί να επιχειρεί υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, βάσει σύμβασης που προβλέπει την παραμονή του στην περιοχή.

Η διαδικασία ναυαγιαίρεσης αναμένεται να προχωρήσει κανονικά το επόμενο διάστημα, καθώς οι λιμενικές αρχές, έπειτα από συνεδρίαση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, χαρακτήρισαν το «MN KOSTAS» ναυάγιο, επισημαίνοντας ότι λόγω θέσης και κατάστασης αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Η απομάκρυνση θα γίνει με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απάντλησης καυσίμων και λιπαντελαίων, εκφόρτωσης του φορτίου (γυψόχωμα) και σφράγισης των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων.

Κατά τις επιχειρήσεις, που έγιναν με ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, πλωτούς γερανούς και φορτηγό πλοίο, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα και υπήρχε ετοιμότητα αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα έρευνα έδειξε ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και διαβήτη – Πώς θα τη με...

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης, προϋπολογισμού 7,95...

Meta: «Παγώνει» τις προσλήψεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την WSJ

Τι σημαίνει η φράση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και από πού προέρχεται

CERN: Το LHCb collaboration παρατήρησε εξαιρετικά σπάνια αποσύνθεση βαρυονίων
περισσότερα
13:13 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα να επιπλέει στη θάλασσα, μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον ...
12:42 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ναρκωτικά και οπλοκατοχή σε βάρος των 6 Τούρκων

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή...
12:38 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Φυλή: 10 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση για παράνομες δραστηριότητες – Δείτε βίντεο 

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χτες Τετ...
12:37 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού – 1 άτομο στο νοσοκομείο 

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, όταν...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο