Συνελήφθη 33χρονος που έτρεχε με 198 χλμ. την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας 

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνδρες της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς διαπιστώθηκε ότι μια Mercedes ML 350 κινούνταν στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, με 198 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με το Lamianow.gr, 33χρονος Έλληνας οδηγός εθεάθη να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αγνοώντας επιδεικτικά τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αποσκοπεί στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την υπόθεση χειρίστηκε ο ίδιος ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Το όχημα στάθμευσε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Στον άνδρα επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το νέο Κ.Ο.Κ αν ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά πάνω από 50 km/h, του επιβάλλεται πρόστιμο 700€ και του αφαιρείται η άδεια οδήγησης -δίπλωμα- για 60 ημέρες. Στην 1η υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000€ και η αφαίρεση διπλώματος φτάνει το 1 έτος.