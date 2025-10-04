Δεν θέλει να παντρευτεί την επί 10 χρόνια σύντροφό του – «Διαφωνώ με τη νοοτροπία της, πιστεύει ότι πρέπει να πληρώνω τα πάντα»

Ένας άνδρας, εξηγεί για ποιους λόγους δεν θέλει να παντρευτεί τη σημερινή του σύντροφο. Όπως λέει, “δεν έχει καθόλου καλή νοοτροπία στα οικονομικά”. Ο 29χρονος άνδρας, κάνει το διδακτορικό του ενώ παράλληλα αποπληρώνει το φοιτητικό του δάνειο.

Η σύντροφός του, βγάζει 60 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο και ζει στο σπίτι των γονέων της. Και όμως, περιμένει από εκείνον να πληρώνει τα πάντα.

“Θέλω να την παντρευτώ αλλά δεν γίνεται”

Ο άνδρας έγραψε την ιστορία του στο Reddit, όπου οι περισσότεροι αναγνώστες, του έγραψαν πως, μάλλον δεν ταιριάζουν πολύ. Οι οικονομικές της αντιλήψεις, τον κάνουν να μην βλέπει τη σχέση τους μακροπρόθεσμα.

Στη στήλη με τίτλο: “Μήπως είμαι ο κακός της ιστορίας”, ο άνδρας εξομολογήθηκε ότι, δεν θέλει να παντρευτεί την επί 10 χρόνια σύντροφό του, για λόγους οικονομικούς. Με την 28χρονη σύντροφό του, δεν μένουν στο ίδιο σπίτι επειδή εκείνος κάνει το διδακτορικό του και ζει στο εξωτερικό. “Την αγαπάω και θα ήθελα να κάνω οικογένεια μαζί της”, έγραψε.

Το πρόβλημα; Ο ίδιος έχει αρκετά χρέη από το φοιτητικό δάνειο και, για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, δεν πρόκειται να έχει εισόδημα. Η κοπέλα του ωστόσο, βγάζει 60 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο, μένει με τους γονείς της και, τα μόνα της έξοδα, είναι το φαγητό της.

Παρά την οικονομική τους κατάσταση, ο άνδρας ομολογεί ότι, η κοπέλα του έχει την απαίτηση να πληρώνει εκείνος τις εξόδους όταν πηγαίνει να τη δει – δηλαδή του κοστίζει από 500 έως 1000 ευρώ κάθε φορά που την επισκέπτεται.

Όπως είπε, πρόσφατα της εξήγησε ότι δεν αντέχει οικονομικά να πληρώνει τα πάντα. Εκείνη θύμωσε και του είπε ότι δεν είναι η προτεραιότητά του. Έτσι, ενώ θα ήθελε να την παντρευτεί, η οικονομική της νοοτροπία, τον κάνει να το ξανασκέφτεται.

“Θα γλιτώσεις ένα διαζύγιο”

“Μου φαίνεται ανόητο να δεσμευτώ νομικά με κάποια που θεωρεί ότι πρέπει να πληρώνω τα πάντα, ενώ δεν υπάρχει λόγος”, σημείωσε.

Οι περισσότεροι χρήστες σχολίασαν πως ο άνδρας πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι να τη γυναίκα αυτή στο μέλλον. “Εγώ που είμαι γυναίκα, σου λέω ότι θα έτρεχα να ξεφύγω από αυτή. Θα γλιτώσεις ένα διαζύγιο”, έγραψε μια αναγνώστρια.

“Σε μια καλή σχέση, προσφέρουν και οι δύο σύντροφοι. Η συγκεκριμένη, δίνει στη σχέση μόνο συναλλαγματική διάθεση. Αν ήταν σωστή σύντροφος, θα προσφερόταν τουλάχιστον ή να πληρώνετε και οι δύο ή να πηγαίνετε κάπου πιο οικονομικά”.

Ένας άλλος, έγραψε: “Δίνει προτεραιότητα σε ανούσιες και παρωχημένες κοινωνικές αντιλήψεις, παρά στη σχέση και την ψυχική της υγεία. Είναι προικοθήρας, και ας έχει περισσότερα χρήματα”. Ενώ, στο σχόλιο του, κάποιος άλλος σημείωσε πως, μπορεί να έχει δίκιο άνδρας που νιώθει έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δίκαιος προς τη σύντροφό του.

Έγραψε: “Δεν είναι σωστό να παραμένεις μαζί της αν δεν βλέπεις γάμο με τη γυναίκα αυτή. Σπαταλάς και τον δικό σου, και τον δικό της χρόνο. Καλύτερα να βρείτε και οι δύο συντρόφους με τους οποίους να έχετε κοινές αντιλήψεις για το χρήμα. Τόσο για το δικό σου, όσο και για το δικό της καλό”.