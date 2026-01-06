Ηράκλειο: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο και τράπηκε σε φυγή – «Τρέλανε» το μηχάνημα του αλκοτέστ

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο και ακολούθησε επικίνδυνη «τρελή» πορεία στους δρόμους του Δήμου Μαλεβιζίου, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών.

Όπως μετέδωσε το Creta24, ο 74χρονος οδηγός συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η πορεία του χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη, ενώ οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «τρέλανε» ακόμη και το μηχάνημα του αλκοτέστ, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια πολύ υψηλής ποσότητας αλκοόλ.