Νέο «χτύπημα» από τον Μητροπολίτη Κοζάνης για την τραγωδία στην Ελβετία: Τα θύματα δεν ακολούθησαν «τον δρόμο της αρετής του Ηρακλή»

Πηγή: YouTube / Kozani Media

Αντιδράσεις προκλήθηκαν από το νέο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου, στο οποίο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κρανς Μοντανά, της Ελβετίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 40 νέοι άνθρωποι, κάνοντας συσχετισμούς που προκάλεσαν αγανάκτηση.

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Δήλωση – σοκ του δημάρχου της πόλης – «Στο μπαρ δεν είχε γίνει έλεγχος ασφαλείας εδώ και 5 χρόνια»

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα Kozanimedia, ανήμερα των Θεοφανίων, από τον άμβωνα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου, ο Μητροπολίτης προχώρησε σε τοποθετήσεις που συνέδεσαν τον θάνατο των θυμάτων με επιλογές ζωής και συμβολικές αναφορές στην αρχαία ελληνική μυθολογία.

Τα θύματα, υποστήριξε, δεν ακολούθησαν «τον δρόμο της αρετής του Ηρακλή», αλλά εκείνον του «”Εγώ” και την κακία του Οδυσσέα».

«Λένε κάποιοι “Τι Θεός είναι αυτός; Γιατί άφησε τα παιδάκια εκεί στην Ελβετία να καούν;” Ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο τα πάντα και την ελευθερία. Εμείς είμαστε, από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε, υποχρεωμένοι να επιλέξουμε ή τον δρόμο της αρετής, όπως τον επέλεξε ο Ηρακλής και υπέστη τα πάνδεινα από τον διάβολο και την αμαρτία, αυτό σημαίνει άθλοι, ή το δρόμο που επέλεξε ο Οδυσσέας, γιατί αυτό σημαίνει Ιθάκη – ο Οδυσσέας επέλεξε Θεό το “ΕΓΩ” του. Δεν τα λέω εγώ, είναι μέσα στο κείμενο, όταν τελικά του εξαφανίζει τα πάντα, ούτε ένα ξύλο δεν έχει. Και βρίσκεται στο τέλος, πεταμένος εκεί στην Κέρκυρα και λέει “Τι σας έχω κάνει Θεοί και Ποσειδώνα;” “Γιατί δεν με πιστεύεις, του λέει. “Πιστεύεις στο ΕΓΩ σου, το έχεις κάνει Θεό σου”. Ο μεν Ηρακλής μας δείχνει τον δρόμο της αρετής, ο δε Οδυσσέας, με την Ιθάκη του, δείχνει το δρόμο του ΕΓΩ και της κακίας».

Δείτε το απόσπασμα:

περισσότερα
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι