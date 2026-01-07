Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους οπαδούς μας, αναλαμβάνω την ευθύνη»

  • Ο Εργκίν Αταμάν ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι Μιλάνο, στο πλαίσιο της EuroLeague.
  • Ο Τούρκος τεχνικός παραδέχθηκε πως η ομάδα του πραγματοποίησε ένα από τα χειρότερα δεύτερα ημίχρονα της σεζόν, τονίζοντας πως «τίποτα δε δούλεψε».
  • Ζήτησε «Συγγνώμη στους οπαδούς μας», δηλώνοντας πως το αποτέλεσμα αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα το οποίο όμως πρέπει να ξεπεραστεί άμεσα.
Ο Εργκίν Αταμάν πήρε πάνω του την ευθύνη για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι Μιλάνο, στο ματς της 20ής αγωνιστικής της EuroLeague, που διεξήχθη στο Telekom Center Athens.

Ο Τούρκος τεχνικός, εμφανώς απογοητευμένος, παραδέχθηκε πως η ομάδα του πραγματοποίησε ένα από τα χειρότερα δεύτερα ημίχρονα της σεζόν, τονίζοντας πως ο ίδιος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την εικόνα των παικτών του.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στη συνολική εμφάνιση της ομάδας, λέγοντας πως δεν λειτούργησε τίποτα στο δεύτερο μέρος και πως το αποτέλεσμα αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα, το οποίο όμως πρέπει να ξεπεραστεί άμεσα.

«Νομίζω ότι πετάξαμε όλες τις μεγάλες νίκες που είχαμε εκτός έδρας αυτή τη σεζόν. Παίξαμε άθλια στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν δύσκολο να αναγνωρίσουμε την ομάδα, τίποτα δε δούλεψε. Στο μπάσκετ υπάρχουν μέρες που όλα πάνε στραβά. Απόψε είναι τεράστια ήττα για εμάς. Συγγνώμη στους οπαδούς μας, σε όσους μας υποστηρίζουν. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν έχουμε χρόνο να κλάψουμε για την ήττα. Είμαστε ακόμα μέσα στους στόχους μας. Έχουμε ακόμα ένα δύσκολο ματς. Πρέπει να ξεχάσουμε το αποτέλεσμα και να ετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αταμάν.

Euroleague: Κάζο για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, «λύγισε» ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Δύσκολη βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague, καθώς τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολ...
23:15 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Εξαφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και υπέστη ήττα-σοκ στο ΟΑΚΑ

Το ντεφορμάρισμα του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίστηκε και στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, ...
22:30 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-1, 5-4 (πεν.): Ο 21χρονος Μοναστηρλής «έστειλε» τον Δικέφαλο του Βορρά στους «8» του Κυπέλλου

Ένας απρόσμενος ήρωας, ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ήταν αυτός που στη διαδικασία των πέναλτι χάρισ...
21:47 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Λύγισε στο φινάλε

Σε μια βραδιά που ο Ντόντα Χολ σημείωσε double double (16π. και 11ρ.), εν τη απουσία του Νίκολ...
