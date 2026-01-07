Euroleague: Κάζο για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, «λύγισε» ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Δύσκολη βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague, καθώς τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός γνώρισαν την ήττα στη 20ή αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι «πράσινοι» λύγισαν στο ΟΑΚΑ από την Αρμάνι Μιλάνο με 74-87, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα κατάφεραν στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, χάνοντας με 88-80.

Την ίδια στιγμή, Χαποέλ Τελ Αβίβ και Βαλένθια παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 14-6, μετά τις νίκες τους απέναντι σε Ντουμπάι (85-60) και Ερυθρό Αστέρα (106-89) αντίστοιχα. Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε δύσκολα της Βιλερμπάν με 80-69, η Μπαρτσελόνα κέρδισε με άνεση τη Μακάμπι (93-83), ενώ η Μονακό διέλυσε την Παρτίζαν με 101-84. Νικηφόρα έκλεισε την αγωνιστική και η Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 83-79.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα του, καθώς μετά τον Ολυμπιακό, έχασε και από την Αρμάνι Μιλάνο, υποχωρώντας στο 12-8. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξε να εγκλωβίζεται στην άμυνα των Ιταλών και πλήρωσε τα 17 λάθη της. Με τους Κέντρικ Ναν και Τσέντι Όσμαν μακριά από τον καλό τους εαυτό, οι «πράσινοι» δεν βρήκαν ποτέ λύσεις για να αντιδράσουν. Ο Σλούκας (13 πόντοι, 10 ασίστ) πάλεψε μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό του τους Ερνανγκόμεθ (14π.) και Χολμς (14π., 6ρ.), όμως ο Αρμόνι Μπρουκς με 24 πόντους και ο Τζος Νίμπο με 14, χάρισαν στην Αρμάνι μια εύκολη νίκη που την επανέφερε στο 10-10.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87.

Στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από τη Φενερμπαχτσέ (88-80), βάζοντας τέλος στο σερί των τριών νικών του. Χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι Πειραιώτες βρήκαν λύσεις με τον Ντόντα Χολ (16π., 11ρ.), όμως ο Αμερικανός επιβαρύνθηκε με φάουλ στο τέταρτο δεκάλεπτο και η ομάδα έχασε τη συνοχή της. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος των «ερυθρόλευκων» με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ πρόσθεσαν από 15. Από την πλευρά της, η Φενέρ είχε σε μεγάλη βραδιά τους Μπάλντγουιν (17π., 11 ασίστ) και Τάκερ (17π., 6ρ.), ενώ συνολικά σημείωσε 10/18 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 0/13 του πρώτου.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80.

Η Χαποέλ Τελ Αβίβ χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να βρει ρυθμό απέναντι στη Ντουμπάι, την οποία νίκησε τελικά με 85-60, παραμένοντας στην κορυφή μαζί με τη Βαλένθια. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βελτιώθηκε εντυπωσιακά στην τρίτη περίοδο, όταν έκανε επί μέρους σκορ 33-13 και «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι. Κορυφαίοι για τους Ισραηλινούς ήταν οι Μπλέικνι (25π., 7ρ.) και Μίτσιτς (19π.), ενώ από τη Ντουμπάι ξεχώρισε ο Πετρούσεφ (13π., 3ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-41, 69-54, 85-60.

Στη Βαρκελώνη, η Μπαρτσελόνα επικράτησε άνετα της Μακάμπι με 93-83 και παρέμεινε σταθερά στην πρώτη εξάδα της διοργάνωσης. Οι Καταλανοί πήραν από νωρίς το πάνω χέρι, έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με διαφορά 12 πόντων και έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με +24 (44-20). Παρά την προσπάθεια της Μακάμπι να μειώσει στο -5 στο φινάλε, η ομάδα του Ρότζερ Γκριμάου έφτασε εύκολα στο τελικό 93-83. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σενγκέλια με 22 πόντους, ενώ ο Βίλι Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε 10 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Ταμίρ Μπλατ (17π., 9 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 56-44, 77-63, 93-83.

Η Μονακό ξεκίνησε ιδανικά τη νέα χρονιά, διαλύοντας την Παρτίζαν με 101-84. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και εξαιρετικά ποσοστά από τα 6.75 (15/25 τρίποντα). Με ηγέτες τους Μίροτιτς (13π.), Ντιαλό (14π.) και Τζέιμς (11π.), οι Μονεγάσκοι έφτασαν άνετα στη νίκη, παρά τη σύντομη αντίδραση των Σέρβων στην τρίτη περίοδο. Από την Παρτίζαν, ξεχώρισε ο Νικ Καλάθης με 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 54-39, 74-63, 101-84.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνάντησε περισσότερες δυσκολίες στη Λιόν, όμως στο φινάλε έδειξε την ποιότητά της και επικράτησε της Βιλερμπάν με 80-69. Οι Γάλλοι πάλεψαν και προηγήθηκαν με 48-38 στο 23΄, ωστόσο η «βασίλισσα» ανέτρεψε την κατάσταση στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Λάιλς να σημειώνει 21 πόντους και να οδηγεί τη Ρεάλ στην 12η φετινή της νίκη. Πολύ καλοί και οι Καμπάτσο (15π.) και Ταβάρες (12π., 9ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 41-36, 61-56, 69-80.

Στη Μπολόνια, η Βίρτους επικράτησε δύσκολα της Ζάλγκιρις με 83-79, σε ένα ματς που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι Ιταλοί διατήρησαν την ψυχραιμία τους στις βολές και έφτασαν στη δέκατη νίκη τους στη φετινή Euroleague. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντέρικ Άλστον με 20 πόντους, ενώ από τη Ζάλγκιρις ξεχώρισε ο Τουμπέλις με 22.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 43-34, 63-56, 83-79.

Τέλος, η Βαλένθια πέρασε εντυπωσιακά από το Βελιγράδι, νικώντας τον Ερυθρό Αστέρα με 106-89 και παραμένοντας στην κορυφή. Οι Ισπανοί έφτασαν τη διαφορά μέχρι και το +19 στο πρώτο ημίχρονο, άντεξαν στην πίεση των Σέρβων στην τρίτη περίοδο και με πρωταγωνιστές τους Μοντέρο (25π.) και Μουρ (15π.) «καθάρισαν» το παιχνίδι. Για τον Αστέρα ξεχώρισε ο Νουόρα με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-34, 37-54, 64-77, 89-106.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ολυμπιακός 88-80

Παναθηναϊκός–Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-60

Μονακό (Μονακό)–Παρτιζάν (Σερβία) 101-84

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βαλένθια (Ισπανία) 89-106

Βιλερμπάν (Γαλλία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 69-80

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-83

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 83-79

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Παρί (Γαλλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Μπασκόνια (Ισπανία)

Η βαθμολογία (σε 20 αγωνιστικές)

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)

Πέμπτη 8/1

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 9/1