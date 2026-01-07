Euroleague: Κάζο για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, «λύγισε» ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Σύνοψη από το

  • Δύσκολη βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να λυγίζει στο ΟΑΚΑ από την Αρμάνι Μιλάνο (74-87) και τον Ολυμπιακό να χάνει στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενερμπαχτσέ (88-80).
  • Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα του, υποχωρώντας στο 12-8, παρουσιάζοντας σοβαρά προβλήματα στο δεύτερο ημίχρονο και πληρώνοντας τα 17 λάθη του.
  • Ο Ολυμπιακός πάλεψε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από τη Φενερμπαχτσέ, βάζοντας τέλος στο σερί των τριών νικών του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague: Κάζο για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, «λύγισε» ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Δύσκολη βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague, καθώς τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός γνώρισαν την ήττα στη 20ή αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι «πράσινοι» λύγισαν στο ΟΑΚΑ από την Αρμάνι Μιλάνο με 74-87, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα κατάφεραν στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, χάνοντας με 88-80.

Την ίδια στιγμή, Χαποέλ Τελ Αβίβ και Βαλένθια παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 14-6, μετά τις νίκες τους απέναντι σε Ντουμπάι (85-60) και Ερυθρό Αστέρα (106-89) αντίστοιχα. Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε δύσκολα της Βιλερμπάν με 80-69, η Μπαρτσελόνα κέρδισε με άνεση τη Μακάμπι (93-83), ενώ η Μονακό διέλυσε την Παρτίζαν με 101-84. Νικηφόρα έκλεισε την αγωνιστική και η Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 83-79.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα του, καθώς μετά τον Ολυμπιακό, έχασε και από την Αρμάνι Μιλάνο, υποχωρώντας στο 12-8. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξε να εγκλωβίζεται στην άμυνα των Ιταλών και πλήρωσε τα 17 λάθη της. Με τους Κέντρικ Ναν και Τσέντι Όσμαν μακριά από τον καλό τους εαυτό, οι «πράσινοι» δεν βρήκαν ποτέ λύσεις για να αντιδράσουν. Ο Σλούκας (13 πόντοι, 10 ασίστ) πάλεψε μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό του τους Ερνανγκόμεθ (14π.) και Χολμς (14π., 6ρ.), όμως ο Αρμόνι Μπρουκς με 24 πόντους και ο Τζος Νίμπο με 14, χάρισαν στην Αρμάνι μια εύκολη νίκη που την επανέφερε στο 10-10.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87.

Στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από τη Φενερμπαχτσέ (88-80), βάζοντας τέλος στο σερί των τριών νικών του. Χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι Πειραιώτες βρήκαν λύσεις με τον Ντόντα Χολ (16π., 11ρ.), όμως ο Αμερικανός επιβαρύνθηκε με φάουλ στο τέταρτο δεκάλεπτο και η ομάδα έχασε τη συνοχή της. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος των «ερυθρόλευκων» με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ πρόσθεσαν από 15. Από την πλευρά της, η Φενέρ είχε σε μεγάλη βραδιά τους Μπάλντγουιν (17π., 11 ασίστ) και Τάκερ (17π., 6ρ.), ενώ συνολικά σημείωσε 10/18 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 0/13 του πρώτου.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80.

Η Χαποέλ Τελ Αβίβ χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να βρει ρυθμό απέναντι στη Ντουμπάι, την οποία νίκησε τελικά με 85-60, παραμένοντας στην κορυφή μαζί με τη Βαλένθια. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βελτιώθηκε εντυπωσιακά στην τρίτη περίοδο, όταν έκανε επί μέρους σκορ 33-13 και «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι. Κορυφαίοι για τους Ισραηλινούς ήταν οι Μπλέικνι (25π., 7ρ.) και Μίτσιτς (19π.), ενώ από τη Ντουμπάι ξεχώρισε ο Πετρούσεφ (13π., 3ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-41, 69-54, 85-60.

Στη Βαρκελώνη, η Μπαρτσελόνα επικράτησε άνετα της Μακάμπι με 93-83 και παρέμεινε σταθερά στην πρώτη εξάδα της διοργάνωσης. Οι Καταλανοί πήραν από νωρίς το πάνω χέρι, έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με διαφορά 12 πόντων και έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με +24 (44-20). Παρά την προσπάθεια της Μακάμπι να μειώσει στο -5 στο φινάλε, η ομάδα του Ρότζερ Γκριμάου έφτασε εύκολα στο τελικό 93-83. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σενγκέλια με 22 πόντους, ενώ ο Βίλι Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε 10 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Ταμίρ Μπλατ (17π., 9 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 56-44, 77-63, 93-83.

Η Μονακό ξεκίνησε ιδανικά τη νέα χρονιά, διαλύοντας την Παρτίζαν με 101-84. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και εξαιρετικά ποσοστά από τα 6.75 (15/25 τρίποντα). Με ηγέτες τους Μίροτιτς (13π.), Ντιαλό (14π.) και Τζέιμς (11π.), οι Μονεγάσκοι έφτασαν άνετα στη νίκη, παρά τη σύντομη αντίδραση των Σέρβων στην τρίτη περίοδο. Από την Παρτίζαν, ξεχώρισε ο Νικ Καλάθης με 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 54-39, 74-63, 101-84.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνάντησε περισσότερες δυσκολίες στη Λιόν, όμως στο φινάλε έδειξε την ποιότητά της και επικράτησε της Βιλερμπάν με 80-69. Οι Γάλλοι πάλεψαν και προηγήθηκαν με 48-38 στο 23΄, ωστόσο η «βασίλισσα» ανέτρεψε την κατάσταση στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Λάιλς να σημειώνει 21 πόντους και να οδηγεί τη Ρεάλ στην 12η φετινή της νίκη. Πολύ καλοί και οι Καμπάτσο (15π.) και Ταβάρες (12π., 9ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 41-36, 61-56, 69-80.

Στη Μπολόνια, η Βίρτους επικράτησε δύσκολα της Ζάλγκιρις με 83-79, σε ένα ματς που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι Ιταλοί διατήρησαν την ψυχραιμία τους στις βολές και έφτασαν στη δέκατη νίκη τους στη φετινή Euroleague. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντέρικ Άλστον με 20 πόντους, ενώ από τη Ζάλγκιρις ξεχώρισε ο Τουμπέλις με 22.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 43-34, 63-56, 83-79.

Τέλος, η Βαλένθια πέρασε εντυπωσιακά από το Βελιγράδι, νικώντας τον Ερυθρό Αστέρα με 106-89 και παραμένοντας στην κορυφή. Οι Ισπανοί έφτασαν τη διαφορά μέχρι και το +19 στο πρώτο ημίχρονο, άντεξαν στην πίεση των Σέρβων στην τρίτη περίοδο και με πρωταγωνιστές τους Μοντέρο (25π.) και Μουρ (15π.) «καθάρισαν» το παιχνίδι. Για τον Αστέρα ξεχώρισε ο Νουόρα με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-34, 37-54, 64-77, 89-106.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

  • Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ολυμπιακός 88-80
  • Παναθηναϊκός–Αρμάνι Μιλάνο 74-87
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-60
  • Μονακό (Μονακό)–Παρτιζάν (Σερβία) 101-84
  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βαλένθια (Ισπανία) 89-106
  • Βιλερμπάν (Γαλλία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 69-80
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-83
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 83-79

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου

  • Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Παρί (Γαλλία)
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Μπασκόνια (Ισπανία)

Η βαθμολογία (σε 20 αγωνιστικές)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)

Πέμπτη 8/1

  • 18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε
  • 21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
  • 21:30 Βαλένθια – Μονακό
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 9/1

  • 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας
  • 21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές
  • 21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν
  • Δευτέρα 3/3
  • 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται – Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Κέλλας: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:25 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους οπαδούς μας, αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε πάνω του την ευθύνη για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι Μιλάνο, ...
23:15 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Εξαφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και υπέστη ήττα-σοκ στο ΟΑΚΑ

Το ντεφορμάρισμα του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίστηκε και στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, ...
22:30 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-1, 5-4 (πεν.): Ο 21χρονος Μοναστηρλής «έστειλε» τον Δικέφαλο του Βορρά στους «8» του Κυπέλλου

Ένας απρόσμενος ήρωας, ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ήταν αυτός που στη διαδικασία των πέναλτι χάρισ...
21:47 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Λύγισε στο φινάλε

Σε μια βραδιά που ο Ντόντα Χολ σημείωσε double double (16π. και 11ρ.), εν τη απουσία του Νίκολ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι