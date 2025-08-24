«Στείλτε αμέσως μια διαπραγματευτική ομάδα», ζητούν οι οικογένειες των ομήρων από τον Νετανιάχου σε διαδηλώσεις

Κατά χιλιάδες βγαίνουν στους δρόμους του Τελ Αβίβ οι διαδηλωτές, ζητώντας να υπάρξει άμεσα συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου και στην επιστροφή των ομήρων. Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των αιχμαλώτων εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση, ενώ δεν λείπουν οι φωνές που απευθύνονται στον Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να αξιοποιήσει την επιρροή του.

Στο κέντρο της πόλης, ο Λιράν Μπέρμαν, τα αδέλφια του οποίου, Ζιβ και Γκάλι, κρατούνται στη Γάζα, απευθύνθηκε στο πλήθος με ένα σαφές μήνυμα: «Καλούμε την κυβέρνησή μας: στείλτε τώρα διαπραγματευτική ομάδα, ολοκληρώστε τις λεπτομέρειες και φέρτε τους ομήρους πίσω στο σπίτι». Παράλληλα, τόνισε: «Και καλούμε τον Πρόεδρο Τραμπ να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία και να διασφαλίσει ότι θα φέρει πίσω κάθε όμηρο».

Το φόρουμ των οικογενειών των ομήρων σε ανακοίνωσή του κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι αποτελεί το μοναδικό εμπόδιο στην απελευθέρωση 50 αιχμαλώτων – ζωντανών και νεκρών. Από τη σκηνή των κινητοποιήσεων ακούστηκε το μήνυμα πως «το παράθυρο ευκαιρίας κλείνει, η στρατιωτική πίεση θέτει τους ομήρους σε κίνδυνο, και ήρθε η ώρα να κλειστεί η συμφωνία και να επιστρέψει κάθε όμηρος στο σπίτι».