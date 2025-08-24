Χαμάς: Επαίνεσε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας για την παραίτησή του

Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτήρισε «φόρο τιμής… στη θαρραλέα και ηθική στάση» την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας Κασπάρ Φέλντκαμπ. Η παραίτηση ήρθε μετά την αποτυχία του να εξασφαλίσει την υποστήριξη του υπουργικού συμβουλίου για την επιβολή επιπλέον κυρώσεων κατά του Ισραήλ, λόγω της στρατιωτικής επίθεσης στη Γάζα.

Ο Φέλντκαμπ, μέλος του κεντροδεξιού κόμματος «Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο», ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν κατάφερε να πετύχει συμφωνία για «ουσιαστικά μέτρα» και συνάντησε επανειλημμένη αντίσταση από τους συναδέλφους του σχετικά με τις κυρώσεις που είχαν ήδη επιβληθεί.

Η Χαμάς στην ανακοίνωσή της τόνισε: «Αυτή η θέση αρχής ενσαρκώνει τις ανθρώπινες αξίες, επιβεβαιώνει τη δέσμευση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη να αναλάβουμε δράση για να σταματήσουμε τη φασιστική επιθετικότητα εναντίον αθώων αμάχων».

Η οργάνωση ολοκλήρωσε τη δήλωσή της καλώντας τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ολλανδού υπουργού.

