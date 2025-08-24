Ρενάτο Σάντσες: Πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό

Ο Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και το βράδυ του Σαββάτου (23/08) ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις, περνώντας με επιτυχία όλα τα απαιτούμενα τεστ. Ο Πορτογάλος μέσος, που έχει στο ενεργητικό του μεγάλες μεταγραφές και σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη, κρίθηκε απόλυτα έτοιμος σε ιατρικό επίπεδο και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για να φορέσει τα πράσινα.

Όπως όλα δείχνουν, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την απόκτηση του 28χρονου την Κυριακή (24/08). Από εκεί και πέρα, ο Ρουί Βιτόρια θα τον έχει κανονικά στη διάθεσή του μετά την επιστροφή των παικτών από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες, ώστε να ενταχθεί άμεσα στο πλάνο της ομάδας.

Η υπόθεση του Ρενάτο Σάντσες έχει μπει πλέον στην τελική της φάση και όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να προσθέσει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία και διακρίσεις, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία του γραμμή ενόψει της συνέχειας της σεζόν.