Σουδάν: Τουλάχιστον 158 θάνατοι εξαιτίας χολέρας στην πολιτεία του Νότιου Νταρφούρ από τον Μάιο

Τουλάχιστον 158 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα τέλη Μαΐου λόγω της επιδημίας χολέρας που πλήττει την πολιτεία του Νότιου Νταρφούρ στο Σουδάν, ενώ την ίδια ώρα η χώρα βρίσκεται στη δίνη ενός πολυαίμακτου εμφυλίου πολέμου που μαίνεται εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια και έχει φέρει μαζί του λιμό και καταστροφή.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι τα κρούσματα χολέρας ανέρχονται σε 2.880, με 158 θανάτους, από την εμφάνιση του πρώτου περιστατικού στα τέλη Μαΐου. Μόνο την περασμένη Παρασκευή καταγράφηκαν 42 νέα κρούσματα και δύο ακόμη θάνατοι. Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχε ήδη προειδοποιήσει από τα μέσα του μήνα ότι το Σουδάν αντιμετωπίζει «τη χειρότερη επιδημία χολέρας που έχει βιώσει εδώ και χρόνια».

Η χολέρα είναι μια επικίνδυνη λοίμωξη του γαστρεντερικού που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων, νερού και απορριμμάτων. Προκαλεί οξείες διάρροιες, εμετούς, μυϊκές κράμπες και αφυδάτωση και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο μέσα σε λίγες ώρες αν δεν υπάρξει άμεση ιατρική φροντίδα και ενυδάτωση. Η ασθένεια είναι ιδιαίτερα απειλητική για τα μικρά παιδιά. Από το 2021 παρατηρείται παγκόσμια αύξηση κρουσμάτων και γεωγραφική εξάπλωση επιδημιών.

Στο Σουδάν, η εξάπλωση της ασθένειας συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Η σύρραξη έχει διαλύσει το ήδη εύθραυστο σύστημα υγείας, καθιστώντας την περίθαλψη σχεδόν αδύνατη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από το καλοκαίρι του 2024 έχουν καταγραφεί περίπου 100.000 κρούσματα χολέρας και περισσότεροι από 2.400 θάνατοι, όπως επιβεβαιώνει και η UNICEF.

Η κατάσταση στο Νταρφούρ θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς πέρα από τον πόλεμο οι κάτοικοι στερούνται πόσιμο νερό, υποδομές υγιεινής και πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Ο ΠΟΥ τόνισε ότι πάνω από το 50% των θανάτων που συνδέονται με τη χολέρα στο Σουδάν έχουν καταγραφεί στο Νότιο Νταρφούρ.

Ο εμφύλιος έχει προκαλέσει τον θάνατο σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει αναγκάσει εκατομμύρια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχει μετατρέψει το Σουδάν σε αυτό που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο». Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι σχεδόν αδύνατη λόγω των συνεχιζόμενων μαχών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, ανάμεσά τους και σύμμαχοι των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, κάλεσαν πρόσφατα για «ανθρωπιστικές παύσεις» στις εχθροπραξίες, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται.