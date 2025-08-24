Wall Street Journal: Το Πεντάγωνο εμποδίζει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο φέρεται να εμποδίζει «σιωπηλά» την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικής κατασκευής τακτικά πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς Atacms για να πραγματοποιήσει επιθέσεις μέσα στο ρωσικό έδαφος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η απόφαση αυτή περιορίζει την ικανότητα του Κιέβου να αξιοποιήσει αυτά τα όπλα για την άμυνά του απέναντι στην εισβολή της Μόσχας.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλέστηκε αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον έχει θέσει αυτόν τον περιορισμό, χωρίς να το ανακοινώνει ανοιχτά. Έτσι, ενώ η Ουκρανία διαθέτει τα συγκεκριμένα πυραυλικά συστήματα, η χρήση τους παραμένει περιορισμένη μόνο εντός των ουκρανικών συνόρων.

Το Reuters μετέδωσε την ίδια είδηση, τονίζοντας όμως ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal.