Άρης – Βόλος 2-0: Οι αμυντικοί «καθάρισαν» για τους «κίτρινους»

Αφήνοντας πίσω του τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του από την Αράζ, ο Άρης ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη Super League, επικρατώντας με 2-0 του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Το «τρίποντο» για την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη ήρθε δύσκολα και χάρη στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, Πέδρο Άλβαρο (65’) και Φαμπιάνο Λέισμαν (67’), που βρήκαν δίχτυα από στατικές φάσεις «πληγώνοντας» τους Θεσσαλούς. Οι οποίοι θα έχουν να λένε για τις χαμένες ευκαιρίες στο τέλος του πρώτου και το ξεκίνημα του δευτέρου 45λεπτου.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με διάθεση να βρουν το γρήγορο γκολ. Μόλις στο 2’ ο Φρέντρικ Γένσεν με διαγώνιο πλασέ ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Μάριο Σιαμπάνη ενώ στο 20’ οι «κίτρινοι» σπατάλησαν σπουδαία, διπλή ευκαιρία. Ο Κάρλες Πέρεθ έκλεψε την μπάλα, αυτή έφτασε στον Γένσεν που τροφοδότησε τον Κλέιτον Ντιαντί, με τον Σενεγαλέζο να σουτάρει, τον Σιαμπάνη να αποκρούσει ενστικτωδώς και τον 19χρονο να σουτάρει άστοχα στο «ριμπάουντ».

Οι Θεσσαλοί απείλησαν, ουσιαστικά, για πρώτη φορά μετά το ημίωρο, με τον Χουάνπι Ανόρ να φεύγει στην κόντρα και να δίνει στον Μαξιμιλιάνο Κόμπα που, όμως, αστόχησε. Ακολούθησε το καλό, μα εκτός στόχου, σουτ του Ούρος Ράτσιτς (34’) αλλά και δύο επεμβάσεις του Λόβρο Μάικιτς, στις προσπάθειες των Λάζαρου Λάμπρου (37’) και Τζόκα (39’). Η ομάδα του Χουάν Φεράντο, ειδικά στο β’ μισό του πρώτου μέρους, ήταν σαφώς πιο επικίνδυνη.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν θαρραλέα και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Κροάτης τερματοφύλακας του Άρη πραγματοποίησε σπουδαία διπλή επέμβαση στο 57’, αρχικά στο αριστερό πλασέ του Χουάνπι κι εν συνεχεία στο δεξί σουτ του επερχόμενου Τζόκα. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, οι δυο προπονητές προχώρησαν στις πρώτες τους κινήσεις, με τον Ουζουνίδη να… δικαιώνεται.

Όχι με κάποια αλλαγή, αλλά από στατική φάση. Κόρνερ του Μόντσου Ροντρίγκεθ, προτού βγει η μπάλα άουτ στο πίσω δοκάρι ο Λορέν Μορόν τη γύρισε με προβολή και ο Άλβαρο, στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Άρη, άνοιξε το σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα. Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, οι γηπεδούχοι βρήκαν δεύτερο γκολ, πάλι από στημένη φάση. Ο Μόντσου εκτέλεσε πλασαριστά το κόρνερ για τον Μάρτιν Φρίντεκ, ο Τσέχος σέντραρε και ο αφύλακτος Φαμπιάνο με το κεφάλι πέτυχε το 2-0.

Που ήταν και το τελικό σκορ, καθώς οι μεν «κίτρινοι» αρκέστηκαν σε διαχείριση οι δε Θεσσαλοί δεν είχαν τα ψυχολογικά αποθέματα για να μπουν ξανά στο ματς – θα μπορούσαν αν ήταν πιο εύστοχος στο 87’ ο Σαϊντ Χάμουλιτς. Για τη 2η αγωνιστική, ο Άρης παίζει και πάλι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Σάββατο 30/8, 21:00) αυτή τη φορά κόντρα στον Παναιτωλικό ενώ ο Βόλος φιλοξενεί δυο ώρες νωρίτερα στο Πανθεσσαλικό τον νταμπλούχο Ολυμπιακό.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Μεντίλ, Πέρεθ – Κάργας, Κόμπα, Μύγας, Χέρμανσον.

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Μεντίλ (61’ Φρίντεκ), Άλβαρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ (80’ Μορουτσάν), Ντιαντί (61’ Γιαννιώτας), Μορόν (89’ Καντεβέρε), Γένσεν (61’ Μισεουί).

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες (84’ Γρόσδης), Κόμπα (60’ Πίντσι), Χουάνπι (79’ Ασεχνούν), Τζόκα (79’ Μπουζούκης), Λάμπρου, Μακνί (60’ Χάμουλιτς).

*Λίγο πριν την αναμέτρηση, η αποστολή του Βόλου βρέθηκε στο μνημείο του Άλκη Καμπανού και άφησε λουλούδια, τιμώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου.