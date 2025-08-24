Ligue 1: «Περίπατος» της Λιόν κόντρα στην Μετς – «Πεντάρα» της Μαρσέιγ στην Παρί

Η Λιόν και η Μαρσέιγ σημείωσαν νίκες στη 2η αγωνιστική της Ligue 1, με την πρώτη να κάνει το «2 στα 2» και τη δεύτερη να παίρνει μεν ένα ευρύ σκορ απέναντι στην Παρί FC, αλλά με αρκετή δυσκολία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Η Λιόν, που είχε ξεκινήσει τη σεζόν με νίκη (1-0) στην έδρα της Λανς, συνέχισε δυνατά. Αυτή τη φορά, στο «Γκρουπάμα» και μπροστά στους φιλάθλους της, επικράτησε πιο άνετα με 3-0 της Μετς. Ο νεαρός Φοφανά άνοιξε το σκορ, ο έμπειρος Τολισό διπλασίασε και το τρίτο γκολ πέτυχε ο νεοαποκτηθείς Τσέχος Άνταμ Κάραμπετς.

Η Μαρσέιγ από την πλευρά της επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-2 της Παρί FC, ωστόσο το σκορ δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Η ομάδα του Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι δυσκολεύτηκε απέναντι στους «νεοφώτιστους» και μόλις στο τελευταίο 20λεπτο κατάφερε να «καθαρίσει» το παιχνίδι, μετατρέποντας το 2-2 σε άνετη νίκη. Δύο γκολ σημείωσε ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ενώ σκόραραν και οι Γκρίνγουντ, Χόιμπιεργκ και Βαζ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη Ligue 1:

  • Παρί Σεν Ζερμέν – Ανζέ 1-0 (50΄ Φαμπιάν Ρουϊθ)
  • Μαρσέιγ – Παρί FC 5-2 (18΄πεν. Γκρίνγουντ, 24΄,73΄ Ομπαμεγιάνγκ, 81΄ Χόιμπιεργκ, 90+6΄ Βαζ – 28΄ Κεμπάλ, 58΄ Σίμον)
  • Νις – Οσέρ 3-1 (3΄ Μπογκά, 24΄αυτ. Ακπά, 76΄ Μοφί – 21΄ Σιναγιόκο)
  • Λιόν – Μετς 3-0 (25΄ Φοφανά, 30΄ Τολισό, 83΄ Κάραμπετς)

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή (24 Αυγούστου) με τα ματς:

  • Λοριάν – Ρεν
  • Τουλούζ – Μπρεστ
  • Στρασμπούρ – Ναντ
  • Χάβρη – Λανς
  • Λιλ – Μονακό

Η βαθμολογία μετά τα πρώτα παιχνίδια διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 6 (2 αγ.)
  2. Λιόν 6 (2 αγ.)
  3. Μονακό 3
  4. Οσέρ 3 (2 αγ.)
  5. Μαρσέιγ 3 (2 αγ.)
  6. Ανζέ 3 (2 αγ.)
  7. Ρεν 3
  8. Στρασμπούρ 3
  9. Τουλούζ 3
  10. Νις 3 (2 αγ.)
  11. Λιλ 1
  12. Μπρεστ 1
  13. Λοριάν 0
  14. Μετς 0 (2 αγ.)
  15. Ναντ 0
  16. Παρί FC 0 (2 αγ.)
  17. Λανς 0
  18. Χάβρη 0

04:45 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ρενάτο Σάντσες: Πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό

Ο Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και το βράδυ του Σαββάτ...
01:20 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

La Liga: Με ανατροπή η Μπαρτσελόνα πέρασε από την έδρα της Λεβάντε (3-2) – Δείτε τα γκολ

Η Μπαρτσελόνα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως οι δραματικές ανατροπές έχουν γίνει σήμα-κατατεθ...
00:05 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: «Αέρας» από το Αγρίνιο οι Περιστεριώτες

Ποδαρικό με εκτός έδρας νίκη για τον Ατρόμητο, καθώς επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίν...
23:50 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γιουσούφ Γιαζίτζι: Αγαπάω πραγματικά τον Ολυμπιακό, θα μπορούσα να πεθάνω γι’ αυτόν

Έπειτα από σχεδόν δέκα μήνες απουσίας, ο Γιουσούφ Γιαζίτζι φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακο...
