Ligue 1: «Περίπατος» της Λιόν κόντρα στην Μετς – «Πεντάρα» της Μαρσέιγ στην Παρί

Η Λιόν και η Μαρσέιγ σημείωσαν νίκες στη 2η αγωνιστική της Ligue 1, με την πρώτη να κάνει το «2 στα 2» και τη δεύτερη να παίρνει μεν ένα ευρύ σκορ απέναντι στην Παρί FC, αλλά με αρκετή δυσκολία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Η Λιόν, που είχε ξεκινήσει τη σεζόν με νίκη (1-0) στην έδρα της Λανς, συνέχισε δυνατά. Αυτή τη φορά, στο «Γκρουπάμα» και μπροστά στους φιλάθλους της, επικράτησε πιο άνετα με 3-0 της Μετς. Ο νεαρός Φοφανά άνοιξε το σκορ, ο έμπειρος Τολισό διπλασίασε και το τρίτο γκολ πέτυχε ο νεοαποκτηθείς Τσέχος Άνταμ Κάραμπετς.

Η Μαρσέιγ από την πλευρά της επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-2 της Παρί FC, ωστόσο το σκορ δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Η ομάδα του Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι δυσκολεύτηκε απέναντι στους «νεοφώτιστους» και μόλις στο τελευταίο 20λεπτο κατάφερε να «καθαρίσει» το παιχνίδι, μετατρέποντας το 2-2 σε άνετη νίκη. Δύο γκολ σημείωσε ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ενώ σκόραραν και οι Γκρίνγουντ, Χόιμπιεργκ και Βαζ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη Ligue 1:

Παρί Σεν Ζερμέν – Ανζέ 1-0 (50΄ Φαμπιάν Ρουϊθ)

(50΄ Φαμπιάν Ρουϊθ) Μαρσέιγ – Παρί FC 5-2 (18΄πεν. Γκρίνγουντ, 24΄,73΄ Ομπαμεγιάνγκ, 81΄ Χόιμπιεργκ, 90+6΄ Βαζ – 28΄ Κεμπάλ, 58΄ Σίμον)

(18΄πεν. Γκρίνγουντ, 24΄,73΄ Ομπαμεγιάνγκ, 81΄ Χόιμπιεργκ, 90+6΄ Βαζ – 28΄ Κεμπάλ, 58΄ Σίμον) Νις – Οσέρ 3-1 (3΄ Μπογκά, 24΄αυτ. Ακπά, 76΄ Μοφί – 21΄ Σιναγιόκο)

(3΄ Μπογκά, 24΄αυτ. Ακπά, 76΄ Μοφί – 21΄ Σιναγιόκο) Λιόν – Μετς 3-0 (25΄ Φοφανά, 30΄ Τολισό, 83΄ Κάραμπετς)

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή (24 Αυγούστου) με τα ματς:

Λοριάν – Ρεν

Τουλούζ – Μπρεστ

Στρασμπούρ – Ναντ

Χάβρη – Λανς

Λιλ – Μονακό

Η βαθμολογία μετά τα πρώτα παιχνίδια διαμορφώνεται ως εξής: