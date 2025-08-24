Δανάη Μπάρκα: Η τόπλες φωτογραφία της εν ώρα μεσημεριανής σιέστας

Ένα από τα πιο ξεκούραστα και χαλαρά καλοκαίρια της φαίνεται πως απολαμβάνει η Δανάη Μπάρκα, η οποία μετά από μία ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν, επέλεξε να περάσει τον ελεύθερο χρόνο της σε όμορφα μέρη της Ελλάδας, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Αυγούστου, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία τόπλες φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε τη στιγμή που κοιμόταν, δείχνοντας έτσι ότι ζει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Στις καλοκαιρινές της αποδράσεις, η Δανάη Μπάρκα έχει πάντα μαζί της την αγαπημένη της σκυλίτσα, την Μπουκιά, την οποία δεν αποχωρίζεται ούτε την ώρα της σιέστας. Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία της, έγραψε με χιουμοριστική διάθεση: «Βρες την Μπουκιά και κέρδισε».