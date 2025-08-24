Δανάη Μπάρκα: Η τόπλες φωτογραφία της εν ώρα μεσημεριανής σιέστας

Enikos Newsroom

lifestyle

Δανάη Μπάρκα: Η τόπλες φωτογραφία της εν ώρα μεσημεριανής σιέστας

Ένα από τα πιο ξεκούραστα και χαλαρά καλοκαίρια της φαίνεται πως απολαμβάνει η Δανάη Μπάρκα, η οποία μετά από μία ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν, επέλεξε να περάσει τον ελεύθερο χρόνο της σε όμορφα μέρη της Ελλάδας, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Αυγούστου, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία τόπλες φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε τη στιγμή που κοιμόταν, δείχνοντας έτσι ότι ζει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Στις καλοκαιρινές της αποδράσεις, η Δανάη Μπάρκα έχει πάντα μαζί της την αγαπημένη της σκυλίτσα, την Μπουκιά, την οποία δεν αποχωρίζεται ούτε την ώρα της σιέστας. Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία της, έγραψε με χιουμοριστική διάθεση: «Βρες την Μπουκιά και κέρδισε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία: Το να σηκώνετε βάρη ίσως είναι πιο αποτελεσματικό από το Viagra, σύμφωνα με ανατρεπτική μελέτη

Θέλετε νεανικό δέρμα; Πώς θα φτιάξετε το ρόφημα κολλαγόνου που είναι καλύτερο και από τις κρέμες περιποίησης, σύμφωνα με ει...

Ακρίβεια: Οι γονείς ψάχνουν προσφορές σε ρούχα και παπούτσια πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Φοιτητική στέγη: Στο κόκκινο οι τιμές των ενοικίων – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η λειτουργία Google AI Mode επεκτείνεται παγκοσμίως με νέες δυνατότητες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:30 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Τράβηξε ξανά τα βλέμματα με το μικροσκοπικό της μπικίνι

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τράβηξε ξανά τα βλέμματα με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram,...
01:35 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Βάσω Λασκαράκη: Στιλάτη στις καλοκαιρινές της στιγμές στην Κρήτη

Η Βάσω Λασκαράκη περνά το φετινό καλοκαίρι στο Ηράκλειο της Κρήτης, απολαμβάνοντας στιγμές χαλ...
16:45 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Συγκλονίζει ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Έριξαν χλωρίνη για να µην υπάρξει κανένα στοιχείο, θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου»

Τέσσερις μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος ετοιμάζει το αυτοβιογραφικό του βιβ...
16:09 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Συγκινεί ο Γιάννης Καπετάνιος: «Απίστευτη καταστροφή στην Χίο, η μεγαλύτερη πληγή που έχει μείνει μέσα μου»

Για τις καταστροφικές πυρκαγιές που κατέκαψαν τα πάντα στο πέρασμά τους στην Χίο μίλησε ο Γιάν...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο