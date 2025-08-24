Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Κυριακή (24/8) στο Ανατολικό Αιγαίο – Ποια νησιά κινδυνεύουν

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Κυριακή (24/8) στο Ανατολικό Αιγαίο – Ποια νησιά κινδυνεύουν

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι για σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε τρεις περιοχές της χώρας:

  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Η υπηρεσία έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές δομές, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε αυξημένο συναγερμό, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιών.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,
  • η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα ή συσκευές συγκόλλησης,
  • το άναμμα υπαίθριων ψησταριών,
  • το κάπνισμα μελισσών,
  • η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ισχύει απόλυτη απαγόρευση για την καύση αγρών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το αφροδισιακό φρούτο των Αζτέκων που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο, να μειώσει τη χοληστερίνη και είναι καλή πηγή καλίου

Το κόλπο με τις φλούδες του αβοκάντο που θα δώσει νέα ζωή στα φυτά σας

Ακρίβεια: Οι γονείς ψάχνουν προσφορές σε ρούχα και παπούτσια πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Φοιτητική στέγη: Στο κόκκινο οι τιμές των ενοικίων – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η λειτουργία Google AI Mode επεκτείνεται παγκοσμίως με νέες δυνατότητες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:40 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (24/8) στην Αθήνα και σε άλλη 1 περιοχή της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
04:15 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Χαλκιδική: Εθελοντές της ομάδας «Cleaningans» καθάρισαν σκουπίδια 40 ετών από παραλίες – ΒΙΝΤΕΟ

Για δεκαετίες, ξεχασμένα σκουπίδια έμεναν θαμμένα στη φύση, σε δυσπρόσιτες παραλίες της Αγίας ...
02:15 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ακρίβεια: Γονείς σε απόγνωση – Ψάχνουν προσφορές σε ρούχα και παπούτσια

Οι περισσότεροι γονείς κινούνται φέτος συγκρατημένα στις αγορές τους ενόψει της νέας σχολικής ...
00:50 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Έφυγε από την ζωή η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, σε ηλικία 41 ετών – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Δύσκολες στιγμές περνά ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Ντέμης Νικολαΐδης, καθώς έφυγε από ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο