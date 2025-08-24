Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Κυριακή (24/8) στο Ανατολικό Αιγαίο – Ποια νησιά κινδυνεύουν

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι για σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε τρεις περιοχές της χώρας:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Η υπηρεσία έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές δομές, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε αυξημένο συναγερμό, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιών.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα ή συσκευές συγκόλλησης,

το άναμμα υπαίθριων ψησταριών,

το κάπνισμα μελισσών,

η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ισχύει απόλυτη απαγόρευση για την καύση αγρών.