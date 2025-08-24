Washington Post: Το αμερικανικό Πεντάγωνο σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επεξεργάζεται εδώ και εβδομάδες σχέδια για την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο. Σύμφωνα με την Washington Post, οι σχεδιασμοί συνδέονται με την απαίτηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία και η παράτυπη μετανάστευση. Οι πληροφορίες προέρχονται από πηγές του κρατικού μηχανισμού που γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες.

Οι προτάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους και την ανάπτυξη αρκετών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναμένεται να προχωρήσει στις αποφάσεις της μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πιθανόν τον Σεπτέμβριο.

Η αποστολή, αν εγκριθεί, θα θυμίζει την αμφιλεγόμενη επιχείρηση που είχε διατάξει ο Τραμπ στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, όταν στάλθηκαν 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια και 700 πεζοναύτες εν ενεργεία, παρά τις αντιρρήσεις πολιτειακών και τοπικών αρχών.

Η ενδεχόμενη επιχείρηση στο Σικάγο θα σήμαινε περαιτέρω επέκταση της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων στο εσωτερικό των ΗΠΑ από τον Τραμπ. Τοπικές και πολιτειακές αρχές χαρακτηρίζουν το σχέδιο ανεπιθύμητο και αδικαιολόγητο, ωστόσο αξιωματούχοι της κυβέρνησης το υπερασπίζονται, λέγοντας ότι πρόκειται για αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης και του νόμου.