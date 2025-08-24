Βόρεια Κορέα: Δοκιμάζει δυο «νέους» πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας υπό την επίβλεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν

Enikos Newsroom

διεθνή

Βόρεια Κορέα: Δοκιμάζει δυο «νέους» πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας υπό την επίβλεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επέβλεψε χθες Σάββατο δοκιμαστικές εκτοξεύσεις δυο «νέων» πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, μια μέρα αφού η Πιονγκγιάνγκ κατηγόρησε τη Σεούλ πως προκαλεί εντάσεις στα σύνορα.

Οι εκτοξεύσεις έδειξαν ότι τα νέα βορειοκορεατικά συστήματα έχουν «ανώτερες δυνατότητες μάχης», διαβεβαίωσε το KCNA.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους «νέους» πυραύλους, πέραν του ότι «ο τρόπος λειτουργίας και αντίδρασής τους βασίζεται σε μοναδική και ειδική τεχνολογία».

Η ανακοίνωση των νέων δοκιμών γίνεται μια ημέρα μετά την επιβεβαίωση της Νότιας Κορέας πως δυνάμεις του άνοιξαν πυρ προειδοποιητικά για να απωθήσουν βορειοκορεάτες στρατιώτες που πέρασαν για λίγη ώρα τα σύνορα την Τρίτη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία: Το να σηκώνετε βάρη ίσως είναι πιο αποτελεσματικό από το Viagra, σύμφωνα με ανατρεπτική μελέτη

Θέλετε νεανικό δέρμα; Πώς θα φτιάξετε το ρόφημα κολλαγόνου που είναι καλύτερο και από τις κρέμες περιποίησης, σύμφωνα με ει...

Ακρίβεια: Οι γονείς ψάχνουν προσφορές σε ρούχα και παπούτσια πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Φοιτητική στέγη: Στο κόκκινο οι τιμές των ενοικίων – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η λειτουργία Google AI Mode επεκτείνεται παγκοσμίως με νέες δυνατότητες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:55 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών: Έκκληση για αυξημένη διεθνή στήριξη στην Αϊτή με φόντο την ασταμάτητη βία συμμοριών

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), Άλμπερτ Ράμντιν, απηύθυνε αυτή ...
04:00 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Νιγηρία: Οι ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν πάνω από 35 φερόμενους ως τζιχαντιστές κοντά στα σύνορα με το Καμερούν

Η πολεμική αεροπορία της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι σκότωσε πάνω από 35 φερόμενους ως τζιχαντιστέ...
03:45 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

«Στείλτε αμέσως μια διαπραγματευτική ομάδα», ζητούν οι οικογένειες των ομήρων από τον Νετανιάχου σε διαδηλώσεις

Κατά χιλιάδες βγαίνουν στους δρόμους του Τελ Αβίβ οι διαδηλωτές, ζητώντας να υπάρξει άμεσα συμ...
02:45 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Μεξικό: 2,8 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις των αρχών

Περισσότεροι από 2,8 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν στο Μεξικό κατά τη διάρκεια τριών ξεχωριστών ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο