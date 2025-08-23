Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκαν» Χουγκάζ και Μπαζίνας

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μπαζίνας, Εθνική Ελλάδας

Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας «κόπηκαν» από την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2025.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνεχίζει με 13 παίκτες την προετοιμασία του και μετά το αυριανό φιλικό (24/8, 20:00) με την Γαλλία στο ΟΑΚΑ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα ανακοινώσει τη δωδεκάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη διοργάνωση.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ: «Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν σήμερα την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13 και αύριο μετά το ματς με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η 12αδα του Ευρωμπάσκετ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Το μυστικό για να χάσετε διπλάσια κιλά χωρίς να μειώσετε τις θερμίδες

Ουρείτε στην πισίνα; Τι συμβαίνει πραγματικά όταν το κάνετε και γιατί πρέπει να το σταματήσετε, σύμφωνα με ειδικούς

Σχολικά είδη: Στα ίδια επίπεδα οι τιμές, με χαοτικές αποκλίσεις – Η κυβέρνηση εξετάζει το «καλάθι»

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Windows PC: Πώς να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή σας

Αστρονόμοι ανακάλυψαν ένα νέο παράξενο τύπο σούπερνόβα – Τι κάνει το «SN 2021yf» τόσο διαφορετικό
περισσότερα
15:20 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Super League 2025/26: Εκκίνηση με «δυνατό» τριήμερο στην πρεμιέρα

Ξεκινάει το τριήμερο 23-24-25 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Super League για την αγωνιστική ...
14:25 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ισίδωρος Κούβελος: Πριμ 200.000 ευρώ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές Ομάδες πόλο

Δείπνο παρέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στα μέλη των...
14:10 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Σκίουρος διέκοψε αγώνα μπέιζμπολ – Έκλεψε την παράσταση με τις… «μανούβρες» του

Σε ένα από τα πιο απρόσμενα στιγμιότυπα που μπορεί να δει κανείς σε γήπεδο μπέιζμπολ, στις ΗΠΑ...
02:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Λήξη συναγερμού για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ – Αρνητική η μαγνητική μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Ιταλία

Απρόοπτο σημειώθηκε στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία για το τουρνουά Ακρό...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο