NATO: Όλες οι χώρες – μέλη θα καλύψουν φέτος τον στόχο για στρατιωτικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ

Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Reuters

Οι 32 χώρες μέλη του NATO θα αφιερώσουν φέτος τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους στην άμυνά τους, επιβεβαιώνει η Ατλαντική Συμμαχία, συμπληρώνοντας ωστόσο πως θα χρειαστεί μεγάλη δημοσιονομική προσπάθεια από την πλευρά τους τα επόμενα δέκα χρόνια.

Επίτευξη του στόχου ως το τέλος του 2025

Σύμφωνα με νεότερους αριθμούς που δημοσιοποιούνται στις Βρυξέλλες, όλες οι χώρες μέλη του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, του Καναδά της Ισπανίας και της Ιταλίας, θα έχουν επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο αυτόν ως το τέλος του 2025.

Για τις τρεις χώρες αυτές, που συγκαταλέγονταν σε αυτές που καθυστέρησαν περισσότερο, χρειάστηκαν πάνω από δέκα χρόνια για να επιτύχουν τον στόχο, που είχε τεθεί το 2014 από το NATO, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.

Υπό την πίεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και λόγω της απειλής που βλέπουν στη Ρωσία, οι χώρες μέλη του NATO πλέον θέλουν να πάνε πολύ πιο μακριά.

Δεσμεύτηκαν στα τέλη Ιουνίου σχεδόν να διπλασιάσουν τις στρατιωτικές δαπάνες ως το 2035, αυξάνοντας στο 3,5% το ποσοστό του ΑΕΠ τους που θα αφοσιώνεται σε αυστηρά στρατιωτικές δαπάνες. Είναι αυτές οι τελευταίες που υπολογίζονταν στον στόχο του 2% ως τώρα.

Κι η δημοσιονομική προσπάθεια δεν θα σταματήσει εκεί: δεσμεύτηκαν επίσης να αφιερώνουν 1,5% του ΑΕΠ τους σε δαπάνες σχετιζόμενες με την ασφάλεια, για παράδειγμα σε συγκεκριμένες υποδομές (δρόμοι, γέφυρες κ.λπ.).

Συνολικά, οι δεσμεύσεις αυτές θα αποτελούν το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος καθεμιάς από τις 32 χώρες μέλη, με άλλα λόγια εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο το 2025, το NATO αναμένει στρατιωτικές δαπάνες υψηλότερες από 1,5 τρισεκ. δολάρια (1,29 τρισεκ. ευρώ).

Θωρακίζεται απέναντι στη Ρωσία

Το γιγαντιαίο εγχείρημα θεωρητικά θα επιτρέψει στην Ατλαντική Συμμαχία να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, τον Μαρκ Ρούτε, η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει «νικηφόρα» επίθεση στην Ευρώπη τα επόμενα τρία ως πέντε χρόνια αν δεν λαμβάνονταν αυτές οι αποφάσεις.

Η δέσμευση για το 5% του ΑΕΠ, που έγινε στη σύνοδο του οργανισμού στη Χάγη, επικρίθηκε πάντως από τουλάχιστον μια ευρωπαϊκή χώρα μέλος.

Η Ισπανία, χωρίς να απόσχει από το να προσυπογράψει την τελική ανακοίνωση της συνόδου, κρίνει πως δεν την αφορά το 5%. Κάθε χώρα μέλος του NATO, θύμισε η Μαδρίτη, καλείται να αυξάνει τις στρατιωτικές δυνατότητές της με βάση αμυντικά σχέδια που καταρτίζονται από τη συμμαχία. Η Ισπανία θεωρεί πως είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους που της έχει θέσει το NATO δαπανώντας το 2% του ΑΕΠ της.

Η Πολωνία θα παραμείνει το 2025 η χώρα της ατλαντικής συμμαχίας που αφιερώνει το υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ της στην άμυνα (4,48%). Οι στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ ανέρχονται στο 3,22%, μειώθηκαν ελαφρά σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ασύγκριτα υψηλότερες από αυτές οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλους σε απόλυτες τιμές.

05:11 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

04:55 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

01:40 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

23:42 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

