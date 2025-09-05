Γερμανία: Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε δάσκαλο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Στη γερμανική πόλη Έσσεν εκτυλίσσεται αυτή την ώρα μεγάλη κινητοποίηση αστυνομίας και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι μαθητή σε δάσκαλο, που έχει προκαλέσει συναγερμό στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Bild, το περιστατικό σημειώθηκε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της συνοικίας Nordviertel, όπου μαθητής επιτέθηκε σε δάσκαλο τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα.

Ο δάσκαλος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και πρόκειται να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, αν και προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Die verletzte Lehrkraft wird rettungsdienstlich versorgt und ist auf dem Weg ins Krankenhaus. #E0509 https://t.co/mML33OLA25 — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) September 5, 2025



Ο δράστης δεν έχει συλληφθεί και δεν είναι σαφές αν επιτέθηκε και σε άλλα άτομα.