Γερμανία: Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε δάσκαλο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Reuters

Στη γερμανική πόλη Έσσεν εκτυλίσσεται αυτή την ώρα μεγάλη κινητοποίηση αστυνομίας και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι μαθητή σε δάσκαλο, που έχει προκαλέσει συναγερμό στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Bild, το περιστατικό σημειώθηκε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της συνοικίας Nordviertel, όπου μαθητής επιτέθηκε σε δάσκαλο τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα.

Ο δάσκαλος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και πρόκειται να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, αν και προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.


Ο δράστης δεν έχει συλληφθεί και δεν είναι σαφές αν επιτέθηκε και σε άλλα άτομα.

