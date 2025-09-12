Μύκονος: Διαρρήκτες άρπαζαν ρολόγια, κοσμήματα και επώνυμες τσάντες από τουριστικά καταλύματα – Έκλεψαν μέχρι και… βέρες – Δείτε βίντεο

Τουριστικά καταλύματα σε διαφορετικές περιοχές της Μυκόνου, είχαν βάλει στόχο διαρρήκτες, αρπάζοντας χρυσαφικά, πολυτελή ρολόγια, επώνυμες τσάντες και χρήματα.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου εξιχνιάσθηκαν 7 περιπτώσεις κλοπών μεγάλης αξίας. Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής που υπερβαίνει τις -120.000- ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος 49χρονου αλλοδαπού, καθώς και σε άγνωστου συνεργού του.

Προηγήθηκε αστυνομική προανάκριση, καθώς και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, από τη συνδυαστική μελέτη των οποίων πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του ανωτέρω κατηγορούμενου.

Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας και Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου 2025, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε σε περιοχή της Μυκόνου και συνελήφθη, καθώς στερούνταν έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα μας, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική του δράση τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Αυγούστου 2025, όπου εκτιμάται ότι αφίχθη στο νησί της Μυκόνου, μαζί με τον άγνωστο συνεργό του και οργανώθηκαν με σκοπό τη συστηματική και κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα οχήματα, μετέβαιναν σε τουριστικά καταλύματα, όπου εισέρχονταν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, από ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από του ενοίκους, ενώ στη συνέχεια αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως χρυσαφικά, πολυτελή ρολόγια ή επώνυμες τσάντες, χρήματα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων να ξεπερνά τα -195.000- ευρώ.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας γνωστός επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη μαζί με την σύντροφό του, λίγο πριν τον γάμο τους στη Μύκονο. Ο δράστης, άρπαξε μεταξύ άλλων, μέχρι και τις βέρες του γάμου τους, ενώ σε λίγες ώρες ήταν προγραμματισμένη η τελετή.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε γραφικό εκκλησάκι της Μυκόνου και η δεξίωση σε ένα από τα δημοφιλέστερα beach bar του νησιού, ενώ τα κλοπιμαία παραδόθηκαν στο ζευγάρι.

Συνολικά, από την κατοχή του, καθώς και τις έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία του και σε όχημα, βρέθηκαν κατασχέθηκαν:

-7- ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας,

πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων (μονόπετρα, δαχτυλίδια, βέρες, σκουλαρίκια, αλυσίδες, κρεμαστά, σταυροί, βραχιόλια),

-9- γυναικείες τσάντες μεγάλης αξίας,

ζευγάρι επώνυμα ανδρικά παπούτσια, ζώνη μέσης και πορτοφόλι,

θήκες κοσμημάτων,

αντικείμενα κατάλληλα για διάπραξη κλοπών (φακός, γάντια, κιάλια),

κινητό τηλέφωνο καθώς και -160- ευρώ.

Σημειώνεται ότι μέρος των κατασχεμένων αντικειμένων, αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους.

Η διαδικασία διοικητικής επιστροφής του εμπλεκόμενου αλλοδαπού, βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

Υπενθυμίζεται ότι από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει τεθεί σε εφαρμογή δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων αστυνομικών μονάδων – μέσων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση, εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο: