Ξυλοδαρμός 13χρονου στη Θεσσαλονίκη: Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση του 18χρονου

Enikos Newsroom

κοινωνία

ληστεία ανήλικοι

Διαφωνία προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα όσον αφορά την ποινική μεταχείριση του 18χρονου, που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανακρίτρια, ενώπιον της οποίας ο 18χρονος απολογήθηκε, είχε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων ήταν υπέρ της προφυλάκισής του.

Τη διαφωνία αυτή καλείται να άρει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο θα συγκληθεί μέσα στις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μέχρι την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, ο 18χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο ίδιος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα).

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Το 13χρονο θύμα βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα 11 ατόμων που τού επιτέθηκαν με ξύλα και άλλα αντικείμενα, τραυματίζοντάς τον.

Ο ανήλικος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Κατόπιν αναζητήσεων προσήχθη για εμπλοκή στο επεισόδιο ο 18χρονος, που αναγνωρίστηκε από τους δύο φίλους του παθόντα, οπότε και συνελήφθη.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε παρουσία των γονιών του κι αφού εξετάστηκε προηγουμένως από παιδοψυχολόγο. Κατά πληροφορίες, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο περιστατικό, τονίζοντας ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν με παρέα σε κατάστημα εστίασης, αρκετά μακριά από το σημείο του συμβάντος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ για να χάσετε βάρος; Το μυστικό για να ξεκολλήσετε τον μεταβολισμό

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ δουλεύουν- Από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν μόνο 2 είναι χωρίς υποψηφιότητα

ΑΑΔΕ: Σε ποιες περιπτώσεις σβήνονται πρόστιμα και φόροι και επιστρέφονται χρήματα

Νέο εκπαιδευτικό επίδομα από τη ΔΥΠΑ σε ανέργους – Το ποσό, οι δικαιούχοι και οι αιτήσεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα πρόσωπα στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:01 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Γλυφάδα: Επεισόδιο με έναν τραυματία σε λεωφορείο – Επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του, τον έσπρωξε επιβάτης

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) μέσα σε λεωφορείο της γραμ...
18:51 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός 49χρονου που έπεσε από ύψος 8 μέτρων στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 49χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκ...
18:34 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΚΕ: «Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος»

«Σήμερα, ακριβώς 12 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στο...
18:24 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 20χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Ο άγριος ξυλοδαρμός έξω από τουριστικό γραφείο

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος